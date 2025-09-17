PM Modi Birthday: 75वें जन्मदिन पर ट्रंप की बधाई के बाद क्या बोले पीएम मोदी? प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन का कर दिया जिक्र

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के बीच कई महीनों बाद मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए भी ट्रंप का धन्यवाद किया। इसके साथ, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन का भी जिक्र कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।
उन्होंने आगे लिखा कि आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं।
बता दें कि दोनों देशों के नेताओं के बीच यह फोन कॉल ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने दिल्ली में भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के साथ बातचीत की।
दोनों पक्षों ने चर्चा को सकारात्मक बताया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में वार्ता को व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए सकारात्मक और दूरदर्शी बताया गया।
इसमें आगे कहा गया कि दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्रता से संपन्न करने के प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया है। यह फोन कॉल राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है।
उन्होंने 9 सितंबर को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना "बहुत अच्छा दोस्त" भी बताया और कहा कि वह आने वाले दिनों में उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं।
ट्रंप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें भारत-अमेरिका संबंधों की मज़बूती की पुष्टि की गई और चल रही व्यापार वार्ता के परिणामों पर विश्वास व्यक्त किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।