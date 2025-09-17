PM Modi Birthday: 75वें जन्मदिन पर ट्रंप की बधाई के बाद क्या बोले पीएम मोदी? प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन का कर दिया जिक्र

बता दें कि दोनों देशों के नेताओं के बीच यह फोन कॉल ऐसे समय में हुई है जब दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने दिल्ली में भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के साथ बातचीत की।