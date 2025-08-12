कौन होगा NDA का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? PM मोदी और BJP अध्यक्ष नड्डा करेंगे तय आज, ये नाम रेस में आगे

NDA Vice Presidential Candidate Selection: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार का चयन करेंगे। नई दिल्ली में बीते गुरुवार को एनडीए नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा को अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया गया था। इस मामले पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जिस भी उम्मीदवार का नाम तय करेंगे, उसे NDA का समर्थन मिलेगा।