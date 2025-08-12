12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

राष्ट्रीय

कौन होगा NDA का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? PM मोदी और BJP अध्यक्ष नड्डा करेंगे तय आज, ये नाम रेस में आगे

NDA Vice Presidential Candidate Selection: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार का चयन करेंगे। NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में तीन नाम चल रहे हैं।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 12, 2025

पीएम मोदी और नड्डा तय करेंगे VP उम्मीदवार का नाम (Photo-IANS)
पीएम मोदी और नड्डा तय करेंगे VP उम्मीदवार का नाम (Photo-IANS)

NDA Vice Presidential Candidate Selection: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार का चयन करेंगे। नई दिल्ली में बीते गुरुवार को एनडीए नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा को अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया गया था। इस मामले पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जिस भी उम्मीदवार का नाम तय करेंगे, उसे NDA का समर्थन मिलेगा।

उस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, टीडीपी के लवू कृष्ण देवरायलु और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले भी बैठक में शामिल हुए। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ही भाजपा के उम्मीदवार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी थी।

Voter लिस्ट मामले में आज भी संसद में विरोध जारी, बिना चर्चा के पास हुए 8 बिल
राष्ट्रीय
SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (IANS)

नामांकन की आखिरी तिथी 21 अगस्त है

माना जा रहा है कि आज भाजपा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त से पहले है। दरअसल, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से सरकार और उनके बीच अंदरूनी मतभेदों की अटकलें तेज हो गई।

9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव

आगामी नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसद में स्पष्ट संख्याबल के साथ, एनडीए के पास अपने चुने हुए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने की पर्याप्त ताकत है। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे यह पद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

कौन-कौन नाम रेस में है आगे?

एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद की रेस में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का नाम सबसे आगे चल रहा है। देवव्रत भी धनखड़ की तरह जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी जाट समुदाय को नाराज नहीं करना चाहती है। साथ ही, देवव्रत संघ के करीबी भी माने जाते हैं। वहीं, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और शेषाद्रि चारी के नाम भी रेस में हैं।

धनखड़ और सरकार के बीच खटपट

सियासी गलियारों में चर्चा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मोदी सरकार के बीच कई महीनों से खटपट चल रही थी। उपराष्ट्रपति रहते हुए धनखड़ ने कई ऐसे कदम उठाए, जिससे पीएम मोदी सख्त नाराज हुए। इसके बाद उन्हें हटाने की तैयारी की जाने लगी। लिहाजा उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

Published on:

12 Aug 2025 01:13 pm

Hindi News / National News / कौन होगा NDA का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? PM मोदी और BJP अध्यक्ष नड्डा करेंगे तय आज, ये नाम रेस में आगे

