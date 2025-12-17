17 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

India-Ethiopia Trade: इथियोपिया से भारत के किन-किन सेक्टरों की पलट जाएगी काया? नई डील के बारे में यहां जानें सबकुछ

India-Ethiopia Trade Deal: इथियोपिया से भारत के किन-किन सेक्टरों की पलट जाएगी काया? नई डील के बारे में यहां जानें सबकुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की पहली यात्रा पर गए। उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबीय अहमद अली के साथ व्यापार, निवेश, नवाचार, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 17, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबीय अहमद अली। (फोटो- X/@narendramodi)

PM Modi Ethiopia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इथियोपिया गए। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने देशों के बीच संबंधों को मजबूत स्तर पर पहुंचाया।

उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबीय अहमद अली के साथ लंबी बातचीत की। जिसमें दोनों देशों के बीच खास तौर पर व्यापार, निवेश, नवाचार, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबीय अहमद अली ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान, 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया। यह सम्मान पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और उनके नेतृत्व के लिए दिया गया।

तीन सेक्टरों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

अब प्रधानमंत्री ने ऐसे तीन सेक्टरों के बारे में जानकारी दी है। जिनमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। उनमें खाद्य-स्वास्थ्य सुरक्षा, क्षमता निर्माण और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) शामिल हैं।

दोनों नेताओं ने इथियोपिया की फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल खेती, नेचुरल खेती और एग्री-टेक में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- पीएम अबी अहमद अली के साथ डिटेल में बातचीत हुई। हमने भारत-इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला किया है। बाइलेटरल संबंधों को बढ़ाने के लिए तीन खास सुझाव दिए। दोनों देशों के बीच अब फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी में संबंधों को गहरा करना है।

उन्होंने आगे लिखा- आज, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए प्रोग्राम शुरू करने और स्टूडेंट स्कॉलरशिप को दोगुना करने का फैसला किया है। इससे इथियोपिया के और भी कई स्टूडेंट्स को भारत में हायर एजुकेशन के मौके मिलेंगे और यूथ-टू-यूथ एंगेजमेंट मजबूत होगा।

इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने आगे कहा- हमारी बातचीत कुछ अन्य मुद्दों पर भी हुई, उनमें फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल हेल्थ, मेडिकल टूरिज्म और भी बहुत कुछ में कोलेबोरेशन बढ़ाना शामिल है। एनर्जी और जरूरी मिनरल्स जैसे सेक्टर भी कई मौके देते हैं।

PM मोदी का अदीस अबाबा के नेशनल पैलेस में औपचारिक स्वागत हुआ। इस दौरे से कई खास नतीजे मिले, जिनमें कस्टमाइज्ड सहयोग पर समझौते, एक डेटा सेंटर की स्थापना और यूएन पीसकीपिंग ट्रेनिंग शामिल हैं।

भारत से क्या-क्या आयात करता है इथियोपिया?

भारत के लिए इथियोपिया एक बड़ा बाजार है। भारत इथियोपिया को लोहा/इस्पात, दवाएं/फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, रसायन, कागज, प्लास्टिक और धातु उत्पाद निर्यात करता है। इससे बड़ा फायदा होता है।

India-Ethiopia Trade: इथियोपिया से भारत के किन-किन सेक्टरों की पलट जाएगी काया? नई डील के बारे में यहां जानें सबकुछ

