India-Ethiopia Trade: इथियोपिया से भारत के किन-किन सेक्टरों की पलट जाएगी काया? नई डील के बारे में यहां जानें सबकुछ

पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- पीएम अबी अहमद अली के साथ डिटेल में बातचीत हुई। हमने भारत-इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला किया है। बाइलेटरल संबंधों को बढ़ाने के लिए तीन खास सुझाव दिए। दोनों देशों के बीच अब फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी में संबंधों को गहरा करना है।