Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने ओडिशा को दी 60,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, कहा- भाजपा गरीबों की सरकार

पीएम मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा के दौरे पर है। यहां पीएम ने 60,000 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया। 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण किया और अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई।

भारत

Himadri Joshi

Sep 27, 2025

PM Modi in Odisha
ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी (फोटो- एक्स वीडियो स्क्रीनशॉट)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह पीएम मोदी का 7वां ओडिशा दौरा है। 12 जून 2024 को यहां सरकार ने शपथ ली थी जिसके बाद से पीएम हर दो तीन महीने बाद ओडिशा का दौरा कर ही लेते है। आज फिर मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा के गए है, यहां पहुंचने पर राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने झारसुगुड़ा में दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

97,500 4G टावरों का लोकार्पण

इसके साथ ही राष्ट्रीय संचार अवसंरचना को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, पीएम ने स्वदेशी तकनीक से 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण भी किया, जो कि लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए है। राज्य में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावे देते हुए पीएम ने मंच से ब्रह्मपुर और उधना (सूरत) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि, उनका ध्यान हमेशा ओडिशा के विकास पर रहा है। पीएम के मार्गदर्शन और निर्देशन में ओडिशा प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने भाजपा का लक्ष्य

पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ चला है। आज एक बार फिर, ओडिशा के विकास, देश के विकास के लिए हज़ारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। आज से, BSNL का एक नया अवतार भी सामने आया है। BSNL की स्वदेशी 4G सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। पीएम ने आगे कहा, भाजपा सरकार गरीबों की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने वाली सरकार है। हम गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ज़ोर देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा को संकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हम चाहते है कि भारत चिप से लेकर जहाज़ों तक, हर चीज़ में आत्मनिर्भर बने।

कांग्रेस के लूटतंत्र से ओडिशा को बाहर निकाला

अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उनकी सरकार को लूटतंत्र की सरकार बताया। उन्होंने कहा, 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तो हमने देश को इस कांग्रेस के लूटतंत्र से बाहर निकाला। अब भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई का दौर आ गया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो हमारे कर्मचारियों, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था, लेकिन आज उन्हें 12 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई पर एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे।

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Sept 2025 01:36 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी ने ओडिशा को दी 60,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, कहा- भाजपा गरीबों की सरकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.