पीएम मोदी ने ओडिशा को दी 60,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, कहा- भाजपा गरीबों की सरकार

अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उनकी सरकार को लूटतंत्र की सरकार बताया। उन्होंने कहा, 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तो हमने देश को इस कांग्रेस के लूटतंत्र से बाहर निकाला। अब भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई का दौर आ गया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो हमारे कर्मचारियों, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था, लेकिन आज उन्हें 12 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई पर एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे।