PM मोदी ने मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखे जाने वाले मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। इस एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2016 रखी थी।

PM Modi inaugurates Mopa International Airport, to be named after Manohar Parrikar