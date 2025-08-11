सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन, एक टावर का नाम ‘कोसी’; PM के संबोधन ने बिहार चुनाव से पहले मचाई खलबली!

उन्होंने कहा कि इन बड़े आवासों का एक आर्थिक पहलू भी है। हाल ही में, कर्तव्य भवन के उद्घाटन के दौरान, मैंने बताया था कि किराए के भवनों में चलने वाले मंत्रालयों का किराया लगभग 1.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होता था। यह देश के पैसे की बर्बादी थी। इसी तरह, सरकारी आवासों की अनुपलब्धता के कारण सरकारी खर्च बढ़ जाता था।