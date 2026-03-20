भारत कैसे करेगा बिजली-ऊर्जा का उपाय? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने खुद बताया

भारत तेजी से बदलते ग्लोबल एनर्जी परिदृश्य में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। बीते कुछ वर्षों में देश ने क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि भारत अब ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में एक निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में बताया कि भारत की एनर्जी ट्रांजिशन व्यावहारिक नीतियों और आत्मनिर्भरता के स्पष्ट विजन पर आधारित है। यह बदलाव केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को एक ग्लोबल एनर्जी लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।