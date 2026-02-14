पीएम मोदी के नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में खास ड्रेस कोड, पीएमओ अधिकारियों की पिंक हाफ जैकेट चर्चा में

विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ता के उच्च स्तर पर हर दृश्य और हर संकेत का महत्व होता है। सेवा तीर्थ में शिफ्टिंग केवल कार्यालय परिवर्तन नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। एक समान पिंक हाफ जैकेट को कुछ लोग सॉफ्ट इमेज और सादगी के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। इससे यह संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि प्रशासनिक टीम एकजुट और समन्वित तरीके से काम कर रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह ड्रेस कोड भविष्य के कार्यक्रमों में भी नजर आता है या यह केवल उद्घाटन समारोह तक सीमित रहता है।