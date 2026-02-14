पीएम मोदी के नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में खास ड्रेस कोड, पीएमओ अधिकारियों की पिंक हाफ जैकेट चर्चा में

पीएम ऑफिस (फोटो- पीटीआई एक्स पोस्ट)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ का उद्घाटन कर वहां कामकाज शुरू किया है। इस अवसर पर एक खास दृश्य ने सबका ध्यान खींचा, जब प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एक जैसी पिंक हाफ जैकेट में नजर आए। इस प्रतीकात्मक ड्रेस कोड ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।
प्रधानमंत्री के नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में प्रवेश के दिन समारोह का माहौल अलग ही दिखा। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी एक जैसी पिंक हाफ जैकेट में दिखाई दिए। इसे एक सोच-समझकर तय किया गया ड्रेस कोड माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह परिधान विशेष रूप से इस ऐतिहासिक अवसर के लिए चुना गया था, ताकि एकरूपता और टीम भावना का संदेश दिया जा सके। प्रशासनिक हलकों में इसे पेशेवर अनुशासन और सामूहिक पहचान की झलक के तौर पर देखा जा रहा है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारी एक जैसे रंग और डिजाइन की जैकेट में दिखे, जिससे कार्यक्रम की औपचारिकता और गंभीरता और अधिक उभरकर सामने आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे प्रतीकात्मक संकेत सरकार की कार्यशैली और संदेश प्रबंधन की रणनीति का हिस्सा होते हैं। ड्रेस कोड के माध्यम से टीम वर्क और एकजुटता का संकेत देने की कोशिश स्पष्ट रूप से देखी गई।
विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ता के उच्च स्तर पर हर दृश्य और हर संकेत का महत्व होता है। सेवा तीर्थ में शिफ्टिंग केवल कार्यालय परिवर्तन नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। एक समान पिंक हाफ जैकेट को कुछ लोग सॉफ्ट इमेज और सादगी के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। इससे यह संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि प्रशासनिक टीम एकजुट और समन्वित तरीके से काम कर रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह ड्रेस कोड भविष्य के कार्यक्रमों में भी नजर आता है या यह केवल उद्घाटन समारोह तक सीमित रहता है।
