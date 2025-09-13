PM मोदी की भूपेन हजारिका को भावुक श्रद्धांजलि, गुवाहाटी में कही ये दिल छूने वाली बात

प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 सितंबर को भूपेन दा के जन्मदिन पर मैंने एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। उनके जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने भूपेन हजारिका को 'सुधा कोंथो' बताते हुए कहा, उन्होंने भारत की भावनाओं को वाणी दी। भूपेन दा भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत और आवाज आज भी भारत को ऊर्जा देते हैं। मोदी ने बताया कि सरकार भूपेन दा की शताब्दी को गर्व के साथ मना रही है।