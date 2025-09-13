Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM मोदी की भूपेन हजारिका को भावुक श्रद्धांजलि, गुवाहाटी में कही ये दिल छूने वाली बात

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब 1962 का युद्ध हुआ तो असम उस लड़ाई को प्रत्यक्ष देख रहा था। तब भूपेन दा ने देश की प्रतिज्ञा को बुलंद किया था। उस प्रतिज्ञा ने देशवासियों में नया जोश भर दिया था।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 13, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भूपेन दा को 'सुधा कोंथो' कहकर संबोधित करते हुए कहा कि उनकी आवाज और गीत भारत की विकास यात्रा के साक्षी हैं।

भूपेन दा: भारत की भावनाओं की आवाज

प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 सितंबर को भूपेन दा के जन्मदिन पर मैंने एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। उनके जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने भूपेन हजारिका को 'सुधा कोंथो' बताते हुए कहा, उन्होंने भारत की भावनाओं को वाणी दी। भूपेन दा भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत और आवाज आज भी भारत को ऊर्जा देते हैं। मोदी ने बताया कि सरकार भूपेन दा की शताब्दी को गर्व के साथ मना रही है।

ये भी पढ़ें

बिहार की 243 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे शंकराचार्य, BJP के खिलाफ खोला मोर्चा
राष्ट्रीय
image

असम का स्वाभिमान और भूपेन दा का योगदान

मोदी ने असम के स्वाभिमान को भूपेन हजारिका के गीतों से जोड़ा। उन्होंने कहा, 1962 के युद्ध में जब असम युद्ध का साक्षी बना, तब भूपेन दा ने अपने गीतों से देशवासियों में जोश भरा। उनकी प्रतिज्ञा ने भारत को एकजुट किया। उन्होंने असम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भूपेन दा ने इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाया।

पूर्वोत्तर की एकता के महानायक

प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका को भारत की एकता का प्रतीक बताया। जब पूर्वोत्तर उपेक्षा और हिंसा का शिकार था, तब भूपेन दा ने एकता की आवाज बुलंद की। उन्होंने समृद्ध और सुंदर पूर्वोत्तर का सपना देखा और अपने गीतों में इसे बखूबी उतारा। मोदी ने कहा कि भूपेन दा के गीत आज भी पूर्वोत्तर के सौंदर्य और संस्कृति को जीवंत रखते हैं।

जन्म शताब्दी का गर्व

पीएम मोदी ने कहा कि भूपेन दा की शताब्दी समारोह में शामिल होना उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का जिक्र करते हुए कहा, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैंने यहाँ आकर उपकार किया, लेकिन यह मेरा सौभाग्य है। उन्होंने भूपेन दा की विरासत को देश की धरोहर बताया।

ये भी पढ़ें

‘जंगलराज और तुष्टिकरण ने बिहार को अंधकार में धकेला’: जेपी नड्डा का तेजस्वी पर हमला
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Sept 2025 08:55 pm

Hindi News / National News / PM मोदी की भूपेन हजारिका को भावुक श्रद्धांजलि, गुवाहाटी में कही ये दिल छूने वाली बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.