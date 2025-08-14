विभाजन विभीषिका दिवस: 10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ से अधिक पलायन को मजबूर, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा- विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए और करोड़ों लोगों ने विस्थापन झेला। मैं उन सभी लोगों के प्रति मन की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश विभाजन के इस इतिहास और दर्द को कभी भुला नहीं सकेगा।