Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विभाजन विभीषिका दिवस: 10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ से अधिक पलायन को मजबूर, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा- भारत 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मना रहा है। यह दिन उनके साहस का सम्मान करने का भी अवसर है, उन लोगों की अकल्पनीय क्षति को सहने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की उनकी क्षमता को नमन करने का दिन है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 14, 2025

विभाजन विभीषिका दिवस (फोटो- X अकाउंट बीजेपी)
विभाजन विभीषिका दिवस (फोटो- X अकाउंट बीजेपी)

15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रितानिया हुकूमत से आजादी मिली, लेकिन यह आजादी अखंड भारत को दो टुकड़ों भारत और पाकिस्तान में बांट चुकी थी। ये बंटवारा लाखों लोगों के विस्थापन, हिंसा और अपनों को खोने की कीमत पर हुआ। बंटवारे की वजह से करोड़ों लोगों का आसियाना छुटा, लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। यह बंटवारा केवल जमीन पर खींची गई लकीर भर नहीं थी, बल्कि इसने भारत और पाकिस्तान में रहने वाले दिलों में न भर पाने वाले दरख्त पैदा की।

कब से मनाया जा रहा विभाजन विभीषिका दिवस

देश के बंटवारे के दर्द को याद करने के लिए और बलिदानियों का सम्मान करने के लिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत की गई। मोदी सरकार ने साल 2021 में इसकी शुरुआत की।

ये भी पढ़ें

Tryst with Destiny: 14 अगस्त की मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दुनिया को संदेश, पढ़िए क्या कहा था?
Patrika Special News
नेहरू का भाषण (Photo source: Nehru Memorial Museum & Library, @IndiaHistorypic)

कैसे तय हुई बंटवारे की तारीख

20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंपी जाएगी, लेकिन भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे 14/15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया। दोनों देशों के बंटवारे की सीमाओं को तय करने का जिम्मा सर सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया था, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की।

10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर

एक रिपोर्ट के मुताबिक बंटवारे के समय में 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। करीब 10 लाख लोगों की जान गई। 50 हजार से अधिक महिलाओं की आबरू लुटी गई।

विभाजन विभीषिका दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा- भारत 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मना रहा है, और हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों की ओर से झेली गई उथल-पुथल और उनकी पीड़ा को याद कर रहा है। यह दिन उनके साहस का सम्मान करने का भी अवसर है, उन लोगों की अकल्पनीय क्षति को सहने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की उनकी क्षमता को नमन करने का दिन है।

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि प्रभावित लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं। यह दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साधा कांग्रेस पर निशाना

विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा- विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए और करोड़ों लोगों ने विस्थापन झेला। मैं उन सभी लोगों के प्रति मन की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश विभाजन के इस इतिहास और दर्द को कभी भुला नहीं सकेगा।

गडकरी और शिवराज ने बताया काला अध्याय

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी विभाजन विभीषिका दिवस को याद करते हुए लिखा, '1947 में धर्म के आधार पर हुआ देश का विभाजन भारतीय इतिहास का एक अमानवीय और काला अध्याय है। ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ पर आज उन सभी लोगों का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्हें देश के विभाजन के समय अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी'। यह दर्दनाक इतिहास देश कभी नहीं भूलेगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस अवसर पर अपने संदेश में लिखा, "1947 में धर्म के आधार पर हुआ देश का विभाजन भारतीय इतिहास का एक अमानवीय और काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत और हिंसा की वजह से हमारे असंख्य भाई-बहनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। वहीं, भारतीय रेलवे ने वीडियो जारी कर विभाजन की तस्वीर दिखाई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2025 12:10 pm

Published on:

14 Aug 2025 12:03 pm

Hindi News / National News / विभाजन विभीषिका दिवस: 10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ से अधिक पलायन को मजबूर, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.