PM Modi की राजस्थान रैली में तकनीकी खराबी के बाद नौकरशाहों में खलबली, आईएएस अधिकारी को हटाने का प्रशासनिक फैसला

PM Modi Rajasthan rally technical glitch: राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा (Banswara renewable energy event) के दौरान हुई तकनीकी खराबी (PM Modi Rajasthan rally technical glitch) के कारण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को पद से हटा दिया (Rajasthan IT officer removal) गया है। यह घटना 25 सितंबर को हुई थी, जब रैली के दौरान वीडियो और ऑडियो सिस्टम में समस्या आई, जिससे लाइव प्रसारण लगभग 10 मिनट तक बाधित रहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस तकनीकी व्यवस्था की जिम्मेदार आईटी व संचार विभाग की सचिव अर्चनासिंह को "प्रशासनिक कारणों" के चलते पद से हटाया गया है। हालांकि, जब उनसे इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा, कार्मिक विभाग ने भी इस घटना से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी शेयर नहीं की है। गौरतलब है कि यह अधिकारी 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल नई पोस्टिंग के इंतजार में हैं। प्रशासन की ओर से यह कदम प्रधानमंत्री की रैली में हुई तकनीकी गड़बड़ी(PM Modi rally technical glitch) की वजह से लिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न आएं और कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक पूरा हो सके।