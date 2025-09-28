Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

PM Modi की राजस्थान रैली में तकनीकी खराबी के बाद नौकरशाहों में खलबली, आईएएस अधिकारी को हटाने का प्रशासनिक फैसला

PM Modi Rajasthan rally technical glitch: राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान तकनीकी खराबी के बाद आईटी विभाग की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को पद से हटाया गया है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Sep 28, 2025

PM Modi Banswara Visit

बांसवाड़ा में पीएम मोदी जनता को संबोधित करते हुए (फोटो-पत्रिका)

PM Modi Rajasthan rally technical glitch: राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा (Banswara renewable energy event) के दौरान हुई तकनीकी खराबी (PM Modi Rajasthan rally technical glitch) के कारण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को पद से हटा दिया (Rajasthan IT officer removal) गया है। यह घटना 25 सितंबर को हुई थी, जब रैली के दौरान वीडियो और ऑडियो सिस्टम में समस्या आई, जिससे लाइव प्रसारण लगभग 10 मिनट तक बाधित रहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस तकनीकी व्यवस्था की जिम्मेदार आईटी व संचार विभाग की सचिव अर्चनासिंह को "प्रशासनिक कारणों" के चलते पद से हटाया गया है। हालांकि, जब उनसे इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा, कार्मिक विभाग ने भी इस घटना से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी शेयर नहीं की है। गौरतलब है कि यह अधिकारी 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल नई पोस्टिंग के इंतजार में हैं। प्रशासन की ओर से यह कदम प्रधानमंत्री की रैली में हुई तकनीकी गड़बड़ी(PM Modi rally technical glitch) की वजह से लिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न आएं और कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक पूरा हो सके।

मोदी बांसवाड़ा पहुंचे थे

प्रधानमंत्री मोदी इस रैली में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए बांसवाड़ा पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने 1.22 लाख करोड़ रुपये की कई ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना भी शामिल है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से एक बनने की उम्मीद रखती है।

पीएम के मंच पर पहुंचने से ठीक पहले वीडियो सिस्टम फेल

जानकारी के अनुसार जनसभा के दौरान जब तकनीकी खराबी हुई, तो प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचने से ठीक पहले वीडियो सिस्टम फेल हो गया था। इसके कारण लाइव प्रसारण बंद हो गया और किसानों से बातचीत के दौरान ऑडियो-विजुअल भी बाधित रहा। इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

प्रशासन का वादा, ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी

बहरहाल यह घटना यह दिखाती है कि बड़ी सरकारी सभाओं में तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर कितनी सावधानी बरतनी जरूरी होती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह की गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा।

Hindi News / National News / PM Modi की राजस्थान रैली में तकनीकी खराबी के बाद नौकरशाहों में खलबली, आईएएस अधिकारी को हटाने का प्रशासनिक फैसला

