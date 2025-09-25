Rajasthan: ‘कांग्रेस राज में लूट ही लूट, BJP राज में बचत ही बचत’, बांसवाड़ा में गरजे PM मोदी; GST के गिनाए ये फायदे

Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए स्वदेशी का मंत्र दिया और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दोहराया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही GST के फायदे गिनाए और बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों पर जनता को संबोधित किया। वहीं, संबोधन से पहले दो नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया।
इस दौरान पीएम मोदी ने स्वदेशी का मंत्र देते हुए कहा कि मेरे लिए स्वेदेशी का मतलब है, ब्रांड किसी भी देश का हो, वह हिंदुस्तान में बने। उन्होंने कहा कि वो देश के नौजवानों से बने और उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारा एक और लक्ष्य है- आत्मनिर्भर भारत। हम किसी और पर निर्भर न रहें, यह बहुत आवश्यक है।
पीएम मोदी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी के मंत्र से जाता है, और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, खासकर देश के दुकानदारों से, कि हम जो बेचेंगे वह स्वदेशी ही हो। मैं देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि हम जो खरीदेंगे वह भी स्वदेशी ही हो।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का केंद्र बन गया था, जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था, और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। कांग्रेस सरकार में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसी जगहों पर अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा।
उन्होंने कहा कि जब आपने भाजपा को मौका दिया, तब हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और विकास परियोजनाओं में तेजी लाई। आज भाजपा सरकार राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है।
पीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन में देश की स्थिति खराब थी क्योंकि सरकार जनता को लूट रही थी। उस समय टैक्स और महंगाई दोनों चरम पर थे। 2014 से पहले, कांग्रेस सरकार 100 रुपये की खरीद पर 31 रुपये टैक्स वसूलती थी। 2017 में यही सामान 118 रुपये में मिलने लगा, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद अब केवल 105 रुपये देने पड़ते हैं, यानी 26 रुपये की बचत हो रही है।
उदाहरण के तौर पर पीएम मोदी ने बताया कि कांग्रेस के समय 500 रुपये का जूता 75 रुपये टैक्स के साथ 575 रुपये में पड़ता था। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी में बड़ा सुधार किया गया है, जिससे भारत अब 'जीएसटी बचत उत्सव' मना रहा है। इससे माताओं-बहनों के लिए रसोई का खर्च भी कम हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू कर टोल और टैक्स के जटिल जाल से मुक्ति दिलाई गई है। उन्होंने दावा किया कि पूरा देश जीएसटी उत्सव मना रहा है, क्योंकि इससे रसोई का खर्च कम हुआ और रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज से 11 साल पहले, कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों का शोषण करने में लगी हुई थी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थे। जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, तब हमने कांग्रेस की लूट को बंद किया। 2017 में हमने GST लागू कर देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई।
देश सौर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। कांग्रेस सरकार ने बिजली के महत्व को नजरअंदाज किया। 2014 तक 2.5 करोड़ घर बिजली कनेक्शन से वंचित थे। बड़े शहरों में भी घंटों बिजली कटौती आम थी।
कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला, तब भारत के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली के खंभे तक नहीं लगे थे। देश के बड़े-बड़े शहरों में घंटों तक बिजली कटौती होती थी, और गांवों में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए, यह बड़ी बात मानी जाती थी।
पीएम मोदी ने कहा आजादी के 70 साल बाद भी कई गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। वहां बिजली के खंभे तक नहीं थे। अगर गांव में 4-5 घंटे बिजली मिल जाए, तो इसे बड़ी बात माना जाता था। लोग मजाक में कहते थे कि हमारे यहां बिजली गई खबर नहीं थी, बिजली आई खबर थी। एक घंटे बिजली आने पर भी चुटकुले बनते थे।
पीएम मोदी ने कहा 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया और हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया, और जहां-जहां तार पहुंचे, वहां बिजली भी पहुंची। इससे लोगों की जिंदगी आसान हुई और नए-नए उद्योग भी स्थापित हुए।
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यह दिखाता है कि आज देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और इस रफ्तार में देश का हर हिस्सा शामिल है। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है।
पीएम ने कहा कि बिजली से उजाला आता है, विकास की रफ्तार बिजली से बढ़ती है। बिजली मिटाती है दूरियां और लाती है दुनिया को करीब। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर बिजली क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल शुरू होने तक ढाई करोड़ घरों में बिजली नहीं थी।
पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए मां त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गोविंद गुरु, महाराणा प्रताप और बंसिया भील को नमन करते हुए कहा कि यह साधना और शौर्य की धरती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य की नई गाथा लिख रहा है।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली कैंट तक चलने वाली दो नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वहीं, पीएम मोदी ने उदयपुर से चंडीगढ़ ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
साथ ही, पीएम मोदी ने 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस पहल को युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को विकास की अनेक सौगात मिली हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास आधुनिक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा।
भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में कहा कि कुसुम योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान अव्वल, आज माही परमाणु परियोजना की मिलेगी सौगात, हमने 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाए, राजस्थान में जल संरक्षण से लोगों को जोड़ा, आज राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा।