Rajasthan Politics: इस जिले में 60 वार्डों का बदला भूगोल, हुआ नया सीमांकन; सरकार ने लगाई मुहर

नगर परिषद के वार्ड 18 की जनसंख्या 1811 तथा वार्ड 50 और 60 की जनसंख्या 1829 है। 1900 से कम संख्या वाले इस सात वार्डों में वार्ड 9, 21, 28, 51, और 55 शामिल हैं, जबकि 1900 से ज्यादा और दो हजार की जनसंख्या वाले वार्ड केवल तीन हैं जिनमें वार्ड 1 में 1921, 7 में 1971 तथा वार्ड 8 की जनसंख्या 1984 है। दो हजार से अधिक 2100 से कम जनसंख्या वाले दस वार्ड हैं जिनमें वार्ड 3 में 2028, वार्ड 8 में 2086, 10 में 2005, 12 में 2092, 23 में 2052, 24 में 2058, 34 में 2088, 36 में 2039, 49 में 2090 तथा वार्ड 52 की जनसंख्या 2054 है।