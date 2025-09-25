Rajasthan Politics: इस जिले में 60 वार्डों का बदला भूगोल, हुआ नया सीमांकन; सरकार ने लगाई मुहर

Rajasthan Politics: राज्य सरकार की ओर से नगर निकायों के परिसीमांकन, पुर्नगठन की चली लंबी प्रक्रिया के बाद आखिर राजस्थान स्वायत शासन विभाग ने चूरू नगर परिषद के वार्डों के गठन पर आखिर मुहर लगा दी। चूरू नगर परिषद में पहले 60 वार्ड थे जो यथावत रहे, लेकिन वार्डों का फिर से गठन किया गया है। नगर परिषद चूरू की ओर से वार्डों का नया सीमांकन किया गया है जिससे वार्डों का भूगोल बदल गया है।
जनगणना 2011 के आधार पर चूरू नगर परिषद के वार्डों का गठन किया गया है। वार्ड एक से लेकर 60 तक में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे 1800 से कम संया वाले 13 वार्ड छोटे वार्ड होंगे। इनमें वार्ड 1731 की जनसंख्या वाले वार्ड 2 और 16 हैं। वार्ड 4, 27, 29, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51 तथा वार्ड 55 की जनसंख्या 1700 से अधिक और 1800 से कम है।
नगर परिषद के वार्ड 18 की जनसंख्या 1811 तथा वार्ड 50 और 60 की जनसंख्या 1829 है। 1900 से कम संख्या वाले इस सात वार्डों में वार्ड 9, 21, 28, 51, और 55 शामिल हैं, जबकि 1900 से ज्यादा और दो हजार की जनसंख्या वाले वार्ड केवल तीन हैं जिनमें वार्ड 1 में 1921, 7 में 1971 तथा वार्ड 8 की जनसंख्या 1984 है। दो हजार से अधिक 2100 से कम जनसंख्या वाले दस वार्ड हैं जिनमें वार्ड 3 में 2028, वार्ड 8 में 2086, 10 में 2005, 12 में 2092, 23 में 2052, 24 में 2058, 34 में 2088, 36 में 2039, 49 में 2090 तथा वार्ड 52 की जनसंख्या 2054 है।
2100 से अधिक और 2200 कम संख्या वाले 9 वार्ड हैं। वार्ड 11 में 2199, वार्ड 14 में 2378, 22 में 2115, 31 में 2167, 35 में 2190, 39 में 2186, 41 में 2151 और वार्ड की जनसंख्या 2161 है। इसी क्रम में 2200 से अधिक और 2300 से कम जनसंख्या में 11 वार्ड शामिल हैं। इनमें वार्ड 17 में 2268, 19 में 2281, 20 में 2271, 26 में 2278, 30 में 2200, 32 में 2211, 37 में 2270, 40 में 2205, 54 में 2246 तथा वार्ड 56 की जनसंख्या 2231 है।
वार्ड गठन में 2300 से अधिक संख्या वाले वार्ड में केवल 6 वार्ड शामिल हैं। इनमें वार्ड 5 में 2338, वार्ड 6 में 2321, 13 में 2336, 15 में 2300, वार्ड 25 में 2302 तथा वार्ड 33 की जनसंख्या 2337 है।
राज्य सरकार की ओर से करीब 6 माह पहले प्रदेश में नगर निकायों क्षेत्र के परिसीमन वार्ड गठन के लिए आपत्तियां मांग की थी। जिसके क्रम में चूरू नगर परिषद के ओर से वार्ड के गठन के लिए आमजन से आपत्तियां मांगी और इसके लिए समिति वार्ड गठन के प्रारूप तैयार कर प्रस्ताव की मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजे।
चूरू नगर परिषद की ओर से भेजे गए प्रस्तावों का मामला न्यायालय तक में गया। लबे समय से चल रही कवायद के बाद आखिर राजस्थान स्वायत निकाय ने 20 सितंबर को अधिसूचना जारी करते हुए प्रस्तावित वार्ड गठन के प्रारूप को अनुमोदन कर दिया।
सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करने के बाद अब चूरू नगर निकाय क्षेत्र में आरक्षित वार्ड निर्धारण पर नजर टिकी हुई हैँ। एसटी एससी वर्ग के वार्ड आरक्षित किए जाने के साथ महिला, अन्य पिछड़ा आदि के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।
राजनीतिक दल सहित पार्षद का चुनाव लड़ने वाले और निवर्तमान पार्षद फिर से नगर परिषद सदस्य बनने की जुगत लगाने में का प्रयास कर रहे हैं। वार्डों के बदले भूगोल के अनुसार पार्षद बनने के लिए अनेक कार्यकर्ताओं ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, जबकि अभी निकाय चुनाव कब होंगे यह तय होना बाकी है।