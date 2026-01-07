Churu Crime News : ट्रक से 4 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

चूरू. शहर की सदर थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते एनएच 52 (NH 52) पर ढाढर टोल के पास ट्रक से 4 किलो 182 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ साथ ट्रक और डोडा पोस्त को जब्त कर लिया है। सदर थानाधिकारी मोटाराम ने बताया कि डीएसटी टीम से डोडा पोस्त तस्करी की सूचना मिली थी जिसके बाद ढाढर टोल पर नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान रतननगर की ओर से पंजाब नंबर का ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई तो डोडा पोस्त को ट्रक के केबिन में छुपा कर रखा हुआ था।