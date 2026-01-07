7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

चूरू

Churu : तारानगर में तेंदुए का आतंक, सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ दिखा, वन विभाग और प्रशासन ने शुरू किया सर्च अभियान, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

प्रशासन ने कहा है कि अगर कहीं तेंदुए की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचना दें और स्वयं कोई जोखिम न उठाएं। साथ ही अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। वन विभाग की टीम तेंदुए के पदचिन्हों के आधार पर खोज जारी रखे हुए है।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 07, 2026

तारानगर. शहर में सोमवार रात्रि को तेंदूए के दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। शहर की गलियों में तेंदुए के भागते हुए का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में तेंदुआ (Leopard) गलियों में घूमते हुए नजर आ रहा है, जिससे नागरिक डर और सतर्कता के बीच रहने लगे। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद प्रशासन और वन विभाग की टीम ने तुरंत सर्च अभियान शुरू कर दिया।

संभावित इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई और तेंदुए की लोकेशन ट्रैक करने के प्रयास जारी हैं। रेंजर सुरेंद्रसिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम शहर के आसपास खेतों और गांवों में तेंदुए की तलाश में जुटी है। नागरिकों को सोशल मीडिया (Social Media) और संदेशों के जरिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई मोहल्लों में लोगों को रात में घर से बाहर न निकलने और बच्चों को सुरक्षित रखने की चेतावनी दी गई है।

प्रशासन ने कहा है कि अगर कहीं तेंदुए की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचना दें और स्वयं कोई जोखिम न उठाएं। साथ ही अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। वन विभाग की टीम तेंदुए के पदचिन्हों के आधार पर खोज जारी रखे हुए है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : तारानगर में तेंदुए का आतंक, सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ दिखा, वन विभाग और प्रशासन ने शुरू किया सर्च अभियान, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu Crime News : ट्रक से 4 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

चूरू

Churu Rape-Murder: दुष्कर्मी ही निकला नाबालिग छात्रा का हत्यारा, इस वजह से की थी बंद खदान में हत्या

Churu Rape News, Churu Murder News, Churu News, Rajasthan News, Murder in Churu, Murder in Rajasthan, Rape in Churu, Rape of a minor, Rape of a minor in Churu, Murder of a minor in Churu, चूरू रेप न्यूज, चूरू मर्डर न्यूज, चूरू न्यूज, राजस्थान न्यूज, मर्डर इन चूरू, मर्डर इन राजस्थान, रेप इन चूरू, नाबालिग का रेप, चूरू में नाबालिग का रेप, चूरू में नाबालिगक की हत्या
चूरू

Weather News : शांत हवा की सर्द हुई तासीर से कंपकंपाया चूरू, बादलों ने रोकी सूर्यदेव की राह, सर्द दिन में अलाव बना सहारा

चूरू

Churu : रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलेगी 3 फीसदी की छूट, 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रहेगी लागू, फिर होगी समीक्षा

चूरू

चूरू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन 1.45 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.