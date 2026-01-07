Churu : तारानगर में तेंदुए का आतंक, सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ दिखा, वन विभाग और प्रशासन ने शुरू किया सर्च अभियान, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

तारानगर. शहर में सोमवार रात्रि को तेंदूए के दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। शहर की गलियों में तेंदुए के भागते हुए का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में तेंदुआ (Leopard) गलियों में घूमते हुए नजर आ रहा है, जिससे नागरिक डर और सतर्कता के बीच रहने लगे। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद प्रशासन और वन विभाग की टीम ने तुरंत सर्च अभियान शुरू कर दिया।