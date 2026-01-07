Churu : तारानगर में तेंदुए का आतंक, सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ दिखा, वन विभाग और प्रशासन ने शुरू किया सर्च अभियान, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

तारानगर. शहर में सोमवार रात्रि को तेंदूए के दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। शहर की गलियों में तेंदुए के भागते हुए का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में तेंदुआ (Leopard) गलियों में घूमते हुए नजर आ रहा है, जिससे नागरिक डर और सतर्कता के बीच रहने लगे। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद प्रशासन और वन विभाग की टीम ने तुरंत सर्च अभियान शुरू कर दिया।
संभावित इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई और तेंदुए की लोकेशन ट्रैक करने के प्रयास जारी हैं। रेंजर सुरेंद्रसिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम शहर के आसपास खेतों और गांवों में तेंदुए की तलाश में जुटी है। नागरिकों को सोशल मीडिया (Social Media) और संदेशों के जरिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई मोहल्लों में लोगों को रात में घर से बाहर न निकलने और बच्चों को सुरक्षित रखने की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन ने कहा है कि अगर कहीं तेंदुए की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचना दें और स्वयं कोई जोखिम न उठाएं। साथ ही अफवाहों से दूर रहने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। वन विभाग की टीम तेंदुए के पदचिन्हों के आधार पर खोज जारी रखे हुए है।
