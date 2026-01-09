Churu : दो थानों के पुलिसकर्मियों पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीडि़ता के मामले में आया नया मोड़

गौरतलब है कि पीडि़ता ने विक्की नामक एक सिविलियन, पूर्व थानाधिकारी समेत चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाने व होटल में ही नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसकी ओर से पुलिस को सौंपी गई शिकायत में आरोप लगाया कि 2017 में उसके साथ दुष्कर्म होना शुरू हुआ, जो 2025 तक चलता रहा। पीडि़ता ने बताया कि विक्की और उसके थाने में तैनात थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों ने उसे डरा-धमकाकर कई बाद दुष्कर्म किया।