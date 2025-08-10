बेंगलुरु में PM मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन और येलो लाइन मेट्रो को दिखाई हरी झंडी; देखें रूट चार्ट

सूर्या ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के उद्घाटन में और देरी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मेट्रो सेवाएं यातायात की भीड़ से जूझ रहे बेंगलुरु के लोगों को राहत प्रदान करेंगी। उन्होंने उद्घाटन की तारीख केवल सात से आठ दिनों के भीतर तय कर दी।