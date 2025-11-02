Patrika LogoSwitch to English

Bihar Chunav: ‘RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर…’, आरा में पीएम मोदी ने तेजस्वी-लालू को जमकर घेरा

बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने राजद-कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होने कहा- सीएम पद को लेकर दोनों में घमासान मचा है। कांग्रेस नहीं चाहती थी राजद नेता का नाम हो, लेकिन राजद ने कनपटी पर कट्टा रखकर CM पद चोरी कर लिया।

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 02, 2025

आरा में पीएम मोदी। (फोटो- IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच घमासान मचा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए राजद के किसी नेता का नाम सामने आए, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद चोरी कर लिया।

बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे के भीतर गुंडागर्दी का खेल खेला गया था।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कट्टा रखकर कांग्रेस से राजद नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार और उसको समर्थन करने की घोषणा कराई गई।

उन्होंने यह भी दावा किया कि राजद और कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। न घोषणा-पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है।

राजद और कांग्रेस के बीच बढ़ गई है नफरत

पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले ही दोनों पार्टियों के बीच नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब ऐसा लगता है कि चुनाव बाद दोनों एक-दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते हैं।

वहीं, राजद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ 'जंगलराज' का कुशासन है। उन्होंने कहा कि 'जंगलराज' वह अंधेरा था, जिसने बिहार को धीरे-धीरे खोखला कर दिया।

कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्लेआम से जुड़ी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में राजद 'जंगलराज' लेकर आई। जबकि कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्लेआम से जुड़ी है। 1984 में 1-2 नवंबर को कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था। आज की कांग्रेस, सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हो या राजद, इन्हें अपने पाप का कोई पछतावा नहीं है। राजद और कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी हैं। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं।

Published on:

02 Nov 2025 02:58 pm

Bihar Chunav: 'RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर…', आरा में पीएम मोदी ने तेजस्वी-लालू को जमकर घेरा

