Bihar Chunav: ‘RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर…’, आरा में पीएम मोदी ने तेजस्वी-लालू को जमकर घेरा

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में राजद 'जंगलराज' लेकर आई। जबकि कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्लेआम से जुड़ी है। 1984 में 1-2 नवंबर को कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था। आज की कांग्रेस, सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही है।