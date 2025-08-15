79वें स्वतंत्रता दिवस पर केसरिया साफे में दिखे PM Modi, क्या है ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्शन?

79th Independence Day: देश आज अपना 79वां दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। इस बार भी पीएम मोदी खास लुक में नजर आए। उन्होंने इस बार केसरिया रंग का साफा पहना, जो साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा और नारंगी रंग का नेहरू-कट जैकेट पहन अपने लुक को पूरा किया।
पीएम मोदी का यह पहनावा न केवल उनकी पारंपरिक शैली को दिखाता है, बल्कि हालिया घटनाओं, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की सफल सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' से भी जुड़ा माना जा रहा है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगारों को अलग-अलग करके नहीं देखेंगे। भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि अगर आगे भी दुश्मनों ने अपनी हरकत जारी रखा, तो सेना अपनी शर्तों पर उसका जवाब देगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न्यू नॉर्मल स्थापित किया है।
15 अगस्त की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। जय हिंद!"
हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का साफा चर्चा का विषय रहता है। पिछले साल 2024 में देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने केसरी, हरे और पीले रंग की पगड़ी पहनी थी, जबकि उससे पहले 2023 में पीले और लाल रंग का साफा पहना था। पीएम मोदी द्वारा पहने गए साफे के रंग और डिजाइन हमेशा से देश की परंपराओं और भावनाओं को दर्शाते रहे हैं।