79वें स्वतंत्रता दिवस पर केसरिया साफे में दिखे PM Modi, क्या है ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्शन?

79th Independence Day: देश आज अपना 79वां दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। इस बार भी पीएम मोदी खास लुक में नजर आए। उन्होंने इस बार केसरिया रंग का साफा पहना, जो साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा और नारंगी रंग का नेहरू-कट जैकेट पहन अपने लुक को पूरा किया।