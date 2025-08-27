‘PM मोदी ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर क्यों रोकी कार्रवाई’, ट्रंप के 5 घंटे वाले दावे पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला

Rahul Gandhi Attacks PM Modi: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का लेकर राजनीति घमासान जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों कई कई जिलों में 'मतदाता अधिकार यात्रा' निकाल रहे है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई क्यों रोकी। आपको बता दें कि ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का समझौता करवाया है।