‘PM मोदी ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर क्यों रोकी कार्रवाई’, ट्रंप के 5 घंटे वाले दावे पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला

Rahul Gandhi attacks PM Modi: बिहार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रंप के निर्देश पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत की कार्रवाई रोकने का आरोप लगाया।

पटना

Shaitan Prajapat

Aug 27, 2025

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)

Rahul Gandhi Attacks PM Modi: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का लेकर राजनीति घमासान जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों कई कई जिलों में 'मतदाता अधिकार यात्रा' निकाल रहे है। कांग्रेस नेता ने बुधवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई क्यों रोकी। आपको बता दें कि ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का समझौता करवाया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दी थी धमकी

मजफ्फरपुर में मतदाता अधिकार यात्रा के तहत आयोजित एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मई में हुए सैन्य संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम समझौते में अहम भूमिका निभाने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच हस्तक्षेप किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद के साथ युद्धविराम के लिए मजबूर करने के लिए व्यापार और शुल्क संबंधी धमकियों का इस्तेमाल किया।

24 घंटे नहीं, सिर्फ 5 घंटे में ही…

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने रैली में कहा कि ट्रंप ने आज कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो मैंने फोन घुमाया और नरेंद्र मोदी को बताया कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दें। नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे नहीं, बल्कि पांच घंटे में सब कुछ बंद कर दिया।

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया?

आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को परमाणु युद्ध में बदलने से रोक दिया है। क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और युद्ध विराम पर सहमत न होने पर किसी भी व्यापार समझौते से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान फिर दावा किया कि मोदी से बात की थी।

Published on:

27 Aug 2025 05:14 pm

Hindi News / National News / ‘PM मोदी ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर क्यों रोकी कार्रवाई’, ट्रंप के 5 घंटे वाले दावे पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला

