Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

RSS प्रमुख भागवत के ‘हिंदू राष्ट्र’ और ‘DNA’ वाले बयान पर छिड़ा विवाद, कांग्रेस ने की बयान की आलोचना

मोहन भागवत ने कहा था- हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का सत्ता से कोई संबंध नहीं है और इसका अर्थ किसी को भी बहिष्कृत करना नहीं है।

भारत

Ashib Khan

Aug 27, 2025

मोहन भागवत के बयान पर छिड़ा विवाद (Photo-IANS)

Mohan Bhagwat Statement Controversy: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र और DNA वाले बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने भागवत के बयान की आलोचना की है। भागवत ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का सत्ता से कोई संबंध नहीं है और इसका अर्थ किसी को भी बहिष्कृत करना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 40,000 वर्षों से अखंड भारत में रहने वाले लोगों का डीएनए एक जैसा रहा है।

BJP ने किया स्वागत

मोहन भागवत के इस बयान का बीजेपी ने स्वागत किया है तो वहीं विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। विपक्ष ने आरएसएस प्रमुख पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि बीजेपी देश को धार्मिक आधार पर बांटना जारी रखे हुए हैं। 

ये भी पढ़ें

‘पूरा गुजरात जल जाता यदि नरेंद्र मोदी…’ पूर्व राज्यसभा सांसद ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर किया ये बड़ा दावा
राष्ट्रीय
image

RSS ने नफरत बोई है- कांग्रेस

मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आरएसएस का मूलमंत्र है - हम जो कहते हैं, वो कभी करते नहीं। इसलिए वे जो भी कह रहे हैं, वो असल में कभी करेंगे ही नहीं। उन्होंने ही नफ़रत बोई है, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, तो कभी किसी और बहाने से। यह नफ़रत आपकी अपनी ही बनाई हुई है।

RSS और BJP ने झूठ बोलने का चलन किया शुरू

वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए से कहा- हम जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी इतिहास को कैसे तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं। हमने हमेशा देखा है कि अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों - मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल ने आज़ादी की लड़ाई में अपार योगदान और बलिदान दिया। हालांकि, आरएसएस और भाजपा ने झूठ बोलने का यह चलन शुरू किया है।

BJP ने भागवत के बयान का किया स्वागत

दिल्ली में मोहन भागवत द्वारा दिए बयान का बीजेपी ने स्वागत किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा- यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इस भारत के निर्माण में सभी का योगदान है और भारत का अर्थ है भगवान राम और श्री कृष्ण के वंशज, जिन्होंने प्राचीन काल से भारत का निर्माण किया है।

सभी भारतयी हैं-सम्राट चौधरी

उन्होंने आगे कहा- कुछ लोगों ने अपनी पूजा पद्धति बदली, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ सिख बन गए, कुछ जैन बन गए, कुछ बौद्ध या ईसाई बन गए। यहां पूजा पद्धति बदल गई, लेकिन सभी भारतीय हैं, इसलिए भारत के लोग हैं। इसीलिए कहा गया कि इस देश के लोग सनातन की उपज हैं, न कि सनातन ने भारत का निर्माण किया।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: ‘नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते है’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने लगाया आरोप
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Aug 2025 05:09 pm

Hindi News / National News / RSS प्रमुख भागवत के ‘हिंदू राष्ट्र’ और ‘DNA’ वाले बयान पर छिड़ा विवाद, कांग्रेस ने की बयान की आलोचना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.