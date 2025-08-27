RSS प्रमुख भागवत के ‘हिंदू राष्ट्र’ और ‘DNA’ वाले बयान पर छिड़ा विवाद, कांग्रेस ने की बयान की आलोचना

वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए से कहा- हम जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी इतिहास को कैसे तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं। हमने हमेशा देखा है कि अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों - मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल ने आज़ादी की लड़ाई में अपार योगदान और बलिदान दिया। हालांकि, आरएसएस और भाजपा ने झूठ बोलने का यह चलन शुरू किया है।