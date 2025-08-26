‘राष्ट्र के साथ राज्य का होना जरूरी नहीं’, RSS के कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत

संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा- जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो सवाल उठते हैं। हम 'राष्ट्र' का अनुवाद 'राष्ट्र' करते हैं, जो एक पश्चिमी अवधारणा है जिसमें 'राष्ट्र' के साथ 'राज्य' भी जुड़ जाता है। 'राष्ट्र' के साथ राज्य का होना ज़रूरी नहीं है। हमारा 'राष्ट्र' हमेशा से रहा है। हम एक 'राष्ट्र' हैं और इस 'राष्ट्र' में हम हमेशा से स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन 'राष्ट्र' तब भी था। हिंदू राष्ट्र का सत्ता या शासन से कोई लेना-देना नहीं है। इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाता है।