पीएम मोदी कैबिनेट की आज होगी बैठक, ट्रंप के 50% टैरिफ सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन के इस कदम से भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है। शुल्कों में नवीनतम 25 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। नया टैरिफ लागू करते हुए ट्रंप ने कहा था कि भारत द्वारा रूसी तेल लगातार खरीदने क लेकर यह दंडात्मक कार्रवाई है।