राष्ट्रीय

पीएम मोदी कैबिनेट की आज होगी बैठक, ट्रंप के 50% टैरिफ सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मंत्रिमंडल की अहम बैठक! अमेरिका के 50% टैरिफ समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इससे पहले, पीएम मोदी ने गुजरात में सुजुकी के 'मेड इन इंडिया' ई-विटारा का उद्घाटन कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। बैठक में आर्थिक हितों की सुरक्षा के उपायों पर भी विचार-विमर्श होगा।

भारत

Mukul Kumar

Aug 27, 2025

पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। (फोटो- IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह उच्च-स्तरीय बैठक सुबह 11 बजे होनी है। इस बैठक में अमेरिका द्वारा भारत के सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

पिछली कैबिनेट बैठक 8 अगस्त को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और यह दोपहर 1 बजे हुई थी। यह बैठक अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए शुल्कों में भारी वृद्धि के जवाब में बुलाई गई थी।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन के इस कदम से भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है। शुल्कों में नवीनतम 25 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। नया टैरिफ लागू करते हुए ट्रंप ने कहा था कि भारत द्वारा रूसी तेल लगातार खरीदने क लेकर यह दंडात्मक कार्रवाई है।

ये भी पढ़ें

अंधेरी जेल और इमरान खान: आखिर सलाखों के पीछे क्या हो रहा है ? मरियम नवाज पर लगा यह गंभीर आरोप
विदेश
Imran Khan

पिछली कैबिनेट बैठक में क्या हुआ?

पिछली कैबिनेट बैठक में इन व्यापारिक उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और बढ़ते व्यापारिक तनावों के बीच भारत के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विकल्पों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

इस बीच, मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) 'मेड इन इंडिया' ई-विटारा का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने गुजरात में कर दी बड़ी घोषणा

इस उद्घाटन समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जापानी राजदूत केइची ओनो भी शामिल हुए। भारत के हरित परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक विशेष दिन बताया।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि गुजरात में एक नए संयंत्र में जल्द ही हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन शुरू होगा, जिससे भारत के बढ़ते बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। 'मेड इन इंडिया' ई-विटारा का निर्यात यूरोप और जापान के प्रमुख बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा।

pm modi

27 Aug 2025 07:13 am

