आज से दिल्ली में दिखेगी देश की जनजातीय संस्कृति का शो-केस, आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे PM मोदी

नई दिल्लीPublished: Feb 16, 2023 08:52:44 am

Aadi Mahotsav 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली में आदि महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारत की जनजातीय कला-संस्कृति, शिल्प, शैली और पारंपरिक कला को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

PM Modi to inaugurate 'Aadi Mahotsav' in Delhi to showcase tribal culture today