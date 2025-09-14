Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

PM Modi: रिंग रोड-ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ब्रिज, मेडकल कॉलेज और बहुत कुछ…, आज असम को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी आज असम को 18,530 करोड़ रुपये से ज्यादा की सौगात देंगे। ब्रह्मपुत्र पर विशाल कुरुवा-नरेंगी पुल सहित कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। इससे असम के विकास को तेज गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल को भी जल्द ही विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है!

गुवाहाटी

Mukul Kumar

Sep 14, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम में होंगे। यहां वह 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज असम के दरांग में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी अपनी यात्रा के तहत दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एक जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखेंगे। रिंग रोड बनने से राजधानी क्षेत्र में भीड़भाड़ कम हो जाएगी।

कुरुवा-नरेंगी पुल की रखेंगे आधारशिला

वह ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा-नरेंगी पुल की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में जबरदस्त सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

बाद में, प्रधानमंत्री गोलाघाट के नुमालीगढ़ जायेंगे, जहां वे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम बायो-इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे।

यह संयंत्र स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

इसके अलावा, पीएम मोदी इसी रिफाइनरी में एक पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। जो असम के बढ़ते पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक बड़ा निवेश है।

शिनवार को गुवाहाटी में थे पीएम मोदी

इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। आज के प्रमुख कार्यक्रमों से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक सांस्कृतिक समारोह में भाग लिया।

इस कार्यक्रम में महान संगीतकार और सांस्कृतिक प्रतीक को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका असमिया संगीत, साहित्य और पहचान में गहरा योगदान रहा है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और बिहार जायेंगे।

बिहार और कोलकाता को भी मिलने वाली है बड़ी खबरी

कोलकाता में, वह 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं, बिहार के पूर्णिया में, वह पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

इसके साथ, 36,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वह राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र की कृषि और निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

Published on:

14 Sept 2025 07:43 am

Hindi News / National News / PM Modi: रिंग रोड-ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ब्रिज, मेडकल कॉलेज और बहुत कुछ…, आज असम को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी

