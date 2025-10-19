Bihar Chunav: 24 अक्टूबर को समस्तीपुर आ रहे हैं पीएम मोदी, दो जिलों में रैली का आयोजन, देखें पूरा शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। (फोटो- X)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 अक्टूबर से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर समस्तीपुर में पीएम मोदी का पहला संबोधन होगा।
24 अक्टूबर को बिहार के दो जिलों में बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। जिसमें पीएम मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों के पक्ष में अपनी बात रखेंगे।
यह जानकारी भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने शनिवार को दी। मीडिया से बातचीत करते हुए जयसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 24 अक्टूबर को बिहार आने वाले हैं।
वे दो जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे समस्तीपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे समीपवर्ती बेगूसराय में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे।
भाजपा के अन्य नेताओं के अनुसार, पीएम मोदी का दूसरा चुनाव प्रचार अभियान 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। राज्य पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी की 10 चुनाव रैलियों का प्रस्ताव रखा है। जगह और तारीखों के बारे में जानकारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को साझा कर दी गई है।
वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार चुनाव को लेकर 25 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। लगभग उतनी ही सभाओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे।
जायसवाल ने आगे बताया कि चुनाव प्रचार और सार्वजनिक रैलियों का रोडमैप पहले ही तैयार किया जा चुका है। बिहार बीजेपी प्रमुख ने कहा कि पार्टी ने पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार्ट कैंपेनरों के नामों की घोषणा कर दी है।
वहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी की छठ पूजा के दौरान राज्य का दौरा करने की योजना के बारे में पूछा गया, तो जायसवाल ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छठ के दौरान लोगों को असुविधा क्यों देंगे? यह पूरे देश में कुछ प्रतिबंधों के साथ मनाया जाता है।
बिहार में दो चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर 2025 को 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी, जांच 18 अक्टूबर को हुई, और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है।
11 नवंबर 2025 को 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान है। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जांच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर तक है। मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी।
कुल मतदाता 7।43 करोड़ हैं, जिसमें 14 लाख युवा (18-19 वर्ष) और 7।2 लाख विकलांग मतदाता शामिल हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और यह चुनाव राज्य की अगली सरकार तय करेगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए 122 सीटें आवश्यक हैं।
