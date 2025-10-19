Bihar Chunav: 24 अक्टूबर को समस्तीपुर आ रहे हैं पीएम मोदी, दो जिलों में रैली का आयोजन, देखें पूरा शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, जिसमें वे समातिपुर और बेगूसराय में दो जनसभाएं करेंगे। भाजपा राज्य अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने बताया कि पीएम मोदी का यह दौरा चुनावी प्रचार के लिए महत्वपूर्ण होगा और एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे जाएंगे 2 min read