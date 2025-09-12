PM मोदी ने लॉन्च किया ‘ज्ञान भारतम् पोर्टल’, प्राचीन ज्ञान को मिलेगा डिजिटल संरक्षण

इस पहल का उद्देश्य भारत के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करना, शोध को प्रोत्साहित करना और दुर्लभ ग्रंथों को विद्वानों व आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि यह पोर्टल भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ सकेगी। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।