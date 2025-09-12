Patrika LogoSwitch to English

PM मोदी ने लॉन्च किया ‘ज्ञान भारतम् पोर्टल’, प्राचीन ज्ञान को मिलेगा डिजिटल संरक्षण

Gyan Bharatam : पीएम मोदी ने शुक्रवार को ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के उद्देश्य से एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉम है।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 12, 2025

PM मोदी ने किया ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च (Photo-ANI)

PM Modi to launch Gyan Bharatam portal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में ज्ञान भारतम् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने ज्ञान भारतम् पोर्टल का शुभारंभ किया, जो प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक डिजिटल मंच है।

ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य भारत के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करना, शोध को प्रोत्साहित करना और दुर्लभ ग्रंथों को विद्वानों व आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि यह पोर्टल भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ सकेगी। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

भारत की ज्ञान परंपराओं के संरक्षण पर चर्चा

यह पोर्टल शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उत्साही लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा। इस सम्मेलन में देश-विदेश के विद्वानों ने भाग लिया और भारत की ज्ञान परंपराओं के संरक्षण पर चर्चा की। यह पहल भारत को वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Updated on:

12 Sept 2025 06:06 pm

Published on:

12 Sept 2025 06:02 pm

Hindi News / National News / PM मोदी ने लॉन्च किया ‘ज्ञान भारतम् पोर्टल’, प्राचीन ज्ञान को मिलेगा डिजिटल संरक्षण

