आज महाराष्ट्र और गोवा जाएंगे PM मोदी, मोपा हवाई अड्डे, देश के छठे वंदे भारत का करेंगे उद्घाटन

PM Modi Maharashtra, Goa visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानि की 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा में विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम महाराष्ट्र में नागरपुर मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। वो देश को छठे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी सौगात देंगे। देखिए पीएम मोदी के महाराष्ट्र और गोवा दौरे की डिटेल्स।

PM Modi to visit Maharashtra, Goa on December 11; inaugurate these projects