प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा आज, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की देंगे सौगात

पीएम मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर ओडिशा में रहेंगे। इस दौरान वह 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 27, 2025

पीएम मोदी
पीएम मोदी (फोटो-IANS)

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज ओडिशा (Odisha) के दौरे पर रहेंगे। वह झारसुगुड़ा में कई बड़े रेल प्रोजेक्ट्स, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही, पीएम मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन ओडिशा के ब्रह्मपुर से गुजरात के सूरत जिले के उधना तक जाएगी। वहीं, पीएम मोदी पीएम झारसुगुड़ा में नमो युवा समागम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री का 15 महीनों में छठा ओडिशा दौरा है। इस दौरे पर वह कुल 17 सौ करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे।

झारसुगुड़ा में रोड शो

पीएम मोदी वायु सेना के विशेष विमान से नई दिल्ली से रवाना होंगे और 11:10 बजे झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर उतरेंगे। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री दो किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल होंगे, जिसमें उनके स्वागत के लिए बैरिकेड के दोनों ओर 10 हजार से अधिक लोग और सांस्कृतिक दल मौजूद रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अमलपाली में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे।

कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 8 आईआईटी संस्थानों के क्षमता विस्तार परियोजनाओं, संबलपुर सिटी-सरला रेलवे फ्लाईओवर परियोजना और भुवनेश्वर में सेमीकंडक्टर और ईएसडीएम पार्क की आधारशिला रखेंगे। वे बीएसएनएल की देशव्यापी 4G सेवाओं, तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान पहल (एमईआईए-आईटीआईआर) और ओडिशा सरकार के विश्वस्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा में 130 वाई-फाई सुविधा वाले उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्घाटन करेंगे और कोरापुट-बैपारीगुड़ा रेलवे लाइन व मानबर-कोरापुट-गोरापुर रेल दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही, वे वीआईएमएसआर और एमकेसीजी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। बरहमपुर से प्रधानमंत्री मोदी सुरागाडा के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 परिवारों को नए घर बनाने के लिए स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे।

स्रोत: IANS

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Sept 2025 11:27 am

Published on:

27 Sept 2025 11:11 am

Hindi News / National News / प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा आज, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की देंगे सौगात

