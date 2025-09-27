प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा आज, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की देंगे सौगात

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज ओडिशा (Odisha) के दौरे पर रहेंगे। वह झारसुगुड़ा में कई बड़े रेल प्रोजेक्ट्स, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही, पीएम मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन ओडिशा के ब्रह्मपुर से गुजरात के सूरत जिले के उधना तक जाएगी। वहीं, पीएम मोदी पीएम झारसुगुड़ा में नमो युवा समागम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री का 15 महीनों में छठा ओडिशा दौरा है। इस दौरे पर वह कुल 17 सौ करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे।