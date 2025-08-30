PM Modi Japan Visit: जापान के पीएम इशिबा के साथ पीएम मोदी ने किया बुलेट ट्रेन का सफर, जानिए भारत में कब होगी शुरू

इससे पहले मोदी ने शुक्रवार को 15वें भारत-जापान समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों में 150 समझौते हुए। जापानी PM ने भारत में अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान शुक्रवार को कहा कि जापान की तकनीक और भारतीय प्रतिभाएं दुनिया में विजयी संयोजन (विनिंग कॉम्बिनेशन) है। इसके साथ ही चंद्रयान-5 मिशन पर भारत और जापान साथ मिलकर काम करेंगे। इसके तहत इसरो व जाक्सा चंद्रमा पर एशियाई परचम लहराएंगे। इस मिशन में इसरो के हिस्से लॉन्च वाहन, आर्बिटर-लैंडर, सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक व संचार, चंद्र सतह पर प्रयोगशाला व उपकरणों की डिजाइनिंग की जिम्मेदारी होगी। वहीं, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा रोवर व वैज्ञानिक उपकरण, नेविगेशन और मैपिंग, पेलोड, बैटरी व पावर सिस्टम पर काम करेगी।