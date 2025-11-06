Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: ‘पहले मतदान, फिर जलपान’, पीएम मोदी ने की अपील

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लोगों से वोटिंग की अपील की है। बांकिपुर सीट से प्रत्याशी व मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर ली है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 06, 2025

बिहार चुनाव में पीएम मोदी। (फोटो- IANS)

Bihar Assembly Elections:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है। PM मोदी ने कहा, "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!"

अधिक से अधिक संख्या में करें मतदान

बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा कि ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा बिहार में आज विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान कर रहे सभी मतदाताओं व हमारे युवा साथियों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह चुनाव बिहार में स्थिरता लाने और बिहार को विकास की पटरी पर तीव्रता से अग्रसर करने का चुनाव है। विकास की तेज रफ्तार को सतत बनाए रखना हर प्रदेशवासी की अहम जिम्मेदारी है।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की किस्तम आज EVM में होगी बंद

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की किस्तम भी आज ईवीएम में बंद होगी। सिन्हा को बीजेपी ने लखीसराय से चुनावी मैदान में उतारा है। आज सुबह भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की।

राहुल के बयान पर नितिन नबीन ने बोला हमला

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन नबीन ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, वे जहां जीतते हैं वहां आरोप नहीं लगाते, वे जहां हारते हैं वहां आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं चुनाव में हार दिख गई, इसलिए राहुल बाबा ने अपना पैतरा बदल दिया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन नबीन ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि विकास को रफ्तार मिलनी चाहिए, हमें सुशासन वाली व्यवस्थित सरकार चाहिए। जनता को इस विकास की रफ्तार को और गति देनी है।" राजद के ट्वीट पर उन्होंने कहा, "उन्हें बिहार की जनता पर भरोसा नहीं है। हमें बिहार की जनता पर भरोसा है। बिहारी किसी के दबाव में नहीं आते

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

06 Nov 2025 07:50 am

Hindi News / National News / Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: ‘पहले मतदान, फिर जलपान’, पीएम मोदी ने की अपील

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोट डालने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश, दानापुर में EVM खराब

Bihar Chief Minister Nitish Kumar
राष्ट्रीय

मोकामा विधानसभा: अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत, दुलारचंद की हत्या के बाद चप्पे- चप्पे पर पुलिस

पटना

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज, 9 बाहुबली मैदान में

रीतलाल यादव और अनंत सिंह
राष्ट्रीय

ज्योति मांझी पर हमले का मुद्दा गरमाया, DM बोले- गाड़ी पर निशान नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में चोट नहीं, SIT करेगी जांच

ज्योति मांझी
गया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.