Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: ‘पहले मतदान, फिर जलपान’, पीएम मोदी ने की अपील

बिहार चुनाव में पीएम मोदी। (फोटो- IANS)
Bihar Assembly Elections:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है। PM मोदी ने कहा, "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!"
बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा कि ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा बिहार में आज विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान कर रहे सभी मतदाताओं व हमारे युवा साथियों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह चुनाव बिहार में स्थिरता लाने और बिहार को विकास की पटरी पर तीव्रता से अग्रसर करने का चुनाव है। विकास की तेज रफ्तार को सतत बनाए रखना हर प्रदेशवासी की अहम जिम्मेदारी है।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की किस्तम भी आज ईवीएम में बंद होगी। सिन्हा को बीजेपी ने लखीसराय से चुनावी मैदान में उतारा है। आज सुबह भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की।
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन नबीन ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, वे जहां जीतते हैं वहां आरोप नहीं लगाते, वे जहां हारते हैं वहां आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं चुनाव में हार दिख गई, इसलिए राहुल बाबा ने अपना पैतरा बदल दिया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन नबीन ने कहा, "मेरा मानना है कि विकास को रफ्तार मिलनी चाहिए, हमें सुशासन वाली व्यवस्थित सरकार चाहिए। जनता को इस विकास की रफ्तार को और गति देनी है।" राजद के ट्वीट पर उन्होंने कहा, "उन्हें बिहार की जनता पर भरोसा नहीं है। हमें बिहार की जनता पर भरोसा है। बिहारी किसी के दबाव में नहीं आते
