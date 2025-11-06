Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: ‘पहले मतदान, फिर जलपान’, पीएम मोदी ने की अपील

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन नबीन ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, वे जहां जीतते हैं वहां आरोप नहीं लगाते, वे जहां हारते हैं वहां आरोप लगाते हैं। कहीं न कहीं चुनाव में हार दिख गई, इसलिए राहुल बाबा ने अपना पैतरा बदल दिया। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन नबीन ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि विकास को रफ्तार मिलनी चाहिए, हमें सुशासन वाली व्यवस्थित सरकार चाहिए। जनता को इस विकास की रफ्तार को और गति देनी है।" राजद के ट्वीट पर उन्होंने कहा, "उन्हें बिहार की जनता पर भरोसा नहीं है। हमें बिहार की जनता पर भरोसा है। बिहारी किसी के दबाव में नहीं आते