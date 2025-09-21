Breaking: PM मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, इस मुद्दे पर कर सकते हैं बात

पीएम नरेंद्र मोदी तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। यह सेंटर सीमावर्ती तवांग जिले में 9,820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित होगा, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह सेंटर पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा।