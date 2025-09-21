Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Breaking: PM मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, इस मुद्दे पर कर सकते हैं बात

पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। अभी तक इस बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस विषय पर बात रखेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी GST सुधारों पर जानकारी दे सकते हैं।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 21, 2025

पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित
पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित (फोटो-IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी किस विषय पर संबोधन देंगे। इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी GST सुधारों पर जानकारी दे सकते हैं। साथ ही, नवरात्र की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं।

अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वे ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री मोदी माताबारी स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का दौरा करेंगे और वहां कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।

अरुणाचल को हजारों करोड़ों की सौगात देंगे

प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश के सियोम उप-बेसिन में दो प्रमुख हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (240 मेगावाट का हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो-फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट) की आधारशिला रखेंगे, जिनकी कुल लागत 3,700 करोड़ रुपए से अधिक है।

पीएम नरेंद्र मोदी तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। यह सेंटर सीमावर्ती तवांग जिले में 9,820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित होगा, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह सेंटर पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा।

प्रधानमंत्री 1,290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जो कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेंगी। इन पहलों से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने, जीवन स्तर में सुधार और कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

त्रिपुरा सुंदरी की करेंगे पूजा अर्चना

त्रिपुरा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माताबारी स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर देश की प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है।

Updated on:

21 Sept 2025 12:10 pm

Published on:

21 Sept 2025 11:50 am

