PM मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम-मणिपुर समेत 5 राज्यों का दौरा करेंगे, 71,850 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

मणिपुर में पिछले 27 महीनों से जातीय हिंसा के कारण करीब 57,000 लोग 280 से अधिक राहत शिविरों में रह रहे हैं। ये शिविर मेइतेई-बहुल घाटी और कुकी-जो-बहुल पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हैं। जुलाई में तत्कालीन मुख्य सचिव पीके सिंह ने एक तीन-चरणीय पुनर्वास योजना की घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य वर्ष के अंत तक सभी राहत शिविरों को समाप्त करना है। केंद्र सरकार मेइतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रही है। गृह मंत्रालय ने कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट जैसे कुकी-जो उग्रवादी समूहों के साथ निलंबन संचालन समझौते को हाल ही में नवीनीकृत किया है।