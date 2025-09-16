‘पीएम मोदी का जन्मदिन ब्लैक डे’, प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस सांसद ने दिया बड़ा बयान

महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे का पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। शिंदे ने मंगलवार को पीएम और भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इस दिन को विपक्षी पार्टियों के लिए ब्लैक डे बताया है। शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बात मीडिया से बातचीत की और उसी दौरान पीएम के बर्थडे को लेकर यह तीखी प्रक्रिया दी। शिंदे ने आरोप लगाया कि इस समय देश में एक अघोषित आपातकाल चल रहा है, जहां विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है।
शिंदे ने कहा, विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वोट चुराए जा रहे हैं, और प्रेस ने अपने अधिकार खो दिए हैं। मीडिया 'गोदी मीडिया' बन गया है। किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। भारी बारिश के कारण सोलापुर ज़िले में हुई तबाही की चर्चा करते हुए शिंदे ने किसानों के लिए तुरंत मुआवज़ा देने की मांग की। उन्होंने कहा, सोयाबीन और अन्य फ़सलों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सरकार को जल्द से जल्द राहत देनी चाहिए।
शिंदे ने सोलापुर नगर निगम में भ्रष्टाचार होने का आरोप भी लगाया है और कहा कि जल निकासी का काम ठीक से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, करोड़ों रुपये मंज़ूर हुए, फिर भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। चार साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। हाल ही में हुए भारत पाक मैच पर बात करते हुए शिंदे ने कहा आंतकवादियों के खिलाफ चलाए जा गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह मैच खेलना एक गलत संदेश देता है। वहीं विपक्ष के वोट चोरी के मुद्दे पर बयान देते हुए शिंदे ने कहा, वोटों की चोरी पूरे देश में हो रही है और सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है।