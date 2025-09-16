‘पीएम मोदी का जन्मदिन ब्लैक डे’, प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस सांसद ने दिया बड़ा बयान

शिंदे ने सोलापुर नगर निगम में भ्रष्टाचार होने का आरोप भी लगाया है और कहा कि जल निकासी का काम ठीक से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, करोड़ों रुपये मंज़ूर हुए, फिर भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। चार साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। हाल ही में हुए भारत पाक मैच पर बात करते हुए शिंदे ने कहा आंतकवादियों के खिलाफ चलाए जा गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह मैच खेलना एक गलत संदेश देता है। वहीं विपक्ष के वोट चोरी के मुद्दे पर बयान देते हुए शिंदे ने कहा, वोटों की चोरी पूरे देश में हो रही है और सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है।