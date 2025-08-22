PM मोदी की रैली से तय हो जाएगा पश्चिम बंगाल विधानसभा को लेकर BJP का रुख, जानिए नॉर्थ 24 परगना को चुनने की वजह?

पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा था कि बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के प्रति गुस्से से भरे हुए हैं। बंगाल की जनता भाजपा को विकल्प के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि मैं शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए इच्छुक हूं। बंगाल बीजेपी का कहना है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव भ्रष्टाचार और विकास का अभाव मुद्दे पर लड़ेगी। पार्टी की प्रदेश इकाई को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रुपरेखा तय करेंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई ने कहा कि हम तृणमूल का वहां चोट पहुंचाएंगे, जहां उन्हें चोट पहुंचती है।