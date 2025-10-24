Bihar elections: कर्पूरी की जन्मभूमि से राजद- कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, कहा- जननायक की उपाधि चोरी करने में जुटे ये लोग

पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है- 'फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार'। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपलोग GST बचत का भी खूब आनंद ले रहे हैं, कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं, समस्तीपुर का जो ये माहौल है, मिथिला का जो मूड है उसने पक्का कर दिया है- 'नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार।'