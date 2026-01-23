पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, लिखी दिल को छू लेने वाली बात

पीएम मोदी ने अपने गुजरात सीएम के कार्यकाल के दौरान की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुझे हमेशा बहुत प्रेरित किया है। 23 जनवरी 2009 को ई-ग्राम विश्वग्राम योजना शुरू की गई थी। यह गुजरात के IT सेक्टर को बदलने के मकसद से शुरू की गई एक अनोखी योजना थी। यह योजना हरिपुरा से शुरू की गई थी, जिसका नेताजी बोस के जीवन में एक खास स्थान था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हरिपुरा के लोगों ने मेरा कैसे स्वागत किया और उसी सड़क पर जुलूस निकाला जिस पर नेताजी बोस चले थे।"