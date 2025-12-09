“जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने दिया वंदे मातरम् को धोखा”, पीएम मोदी ने लगाई लताड़

पीएम मोदी ने बताया कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में जिन्ना ने 'वंदे मातरम्' के खिलाफ नारे लगाए थे। इसके कुछ दिन बाद कांग्रेस ने फैसला लिया कि 'वंदे मातरम्' के सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू द्वारा सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र का भी जिक्र किया जिसमें नेहरू ने लिखा था कि आनंदमठ की पृष्ठभूमि से मुस्लिमों को चिढ़ हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए 'वंदे मातरम्' को धोखा दे दिया।