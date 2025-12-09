9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

“जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने दिया वंदे मातरम् को धोखा”, पीएम मोदी ने लगाई लताड़

150 Years Of Vande Mataram: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाईं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 09, 2025

Prime Minister Narendra Modi in parliament

Prime Minister Narendra Modi in parliament (Photo - Sansad TV)

संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लोकसभा में संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' (Vande Mataram) के 150 साल पूरे होने के विषय पर चर्चा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गीत की अहमियत बताने के साथ ही कांग्रेस (Congress) को भी लताड़ लगाई।

जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने दिया वंदे मातरम् को धोखा

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुहम्मद अली जिन्ना (Muhammad Ali Jinnah) के दबाव में 'वंदे मातरम्' को धोखा दिया था। उन्होंने कहा कि 1937 में जिन्ना के दबाव में 'वंदे मातरम्' को 'टुकड़ों में बांट' दिया गया, जो तुष्टिकरण की राजनीति का प्रतीक था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी द्वारा इस गीत को राष्ट्रीय गान जैसा मानने के बावजूद कांग्रेस ने इसे धोखा दिया।

महात्मा गांधी द्वारा की गई तारीफ की भी नहीं की परवाह

पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) ने राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान जैसा बताया था और इसकी तारीफ भी की थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने इसकी परवाह नहीं की और जिन्ना की वजह से 'वंदे मातरम्' को धोखा दे दिया।

कांग्रेस ने कैसे की तुष्टिकरण की राजनीति?

पीएम मोदी ने बताया कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में जिन्ना ने 'वंदे मातरम्' के खिलाफ नारे लगाए थे। इसके कुछ दिन बाद कांग्रेस ने फैसला लिया कि 'वंदे मातरम्' के सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू द्वारा सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र का भी जिक्र किया जिसमें नेहरू ने लिखा था कि आनंदमठ की पृष्ठभूमि से मुस्लिमों को चिढ़ हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए 'वंदे मातरम्' को धोखा दे दिया।

कांग्रेस ने घुटने टेके

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। पीएम मोदी ने इसे विश्वासघात और विभाजन की नींव बताया।

आज भी पहले जैसी हैं कांग्रेस की नीतियाँ

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियाँ आज भी पहले जैसी ही हैं और वो मुस्लिम लीग कांग्रेस (एमएलसी) बन गई है। आज भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 'वंदे मातरम्' का विरोध करते हैं और इसे लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं।

संबंधित विषय:

loksabha

PM नरेन्द्र मोदी

शीतकालीन सत्र 2025

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

09 Dec 2025 08:41 am

Published on:

09 Dec 2025 08:39 am

Hindi News / National News / "जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने दिया वंदे मातरम् को धोखा", पीएम मोदी ने लगाई लताड़

