Pariksha Pe Charcha 2022: 1 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा के जरिए छात्रों से संवाद करेंगे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अप्रैल को दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पांचवें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के एक हजार छात्र शामिल होंगे। इनमें अधिकतर छात्र दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे शहरों में सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।

PM to deliver ‘Pariksha Pe Charcha’ talk on April 1, students, teachers, and parents Will join