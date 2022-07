Poisonous Liquor Case: गुजरात पुलिस का बड़ा दावा, जहरीली शराब की जगह सीधा दे दिया गया केमिकल, 10 लोग गिरफ्तार

Poisonous Liquor Case: गुजरात में जहरीली शराब के कारण अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया गया है।

गुजरात में शराबबंदी है इसके बावजूद लोग किसी न किसी जुगाड़ से शराब पीने का जरिया ढूंढ रहे हैं। यही जरिया अब कुछ लोगों पर भारी पड़ गया है। यहाँ शराब तस्करों से शराब खरीदकर पीने से 28 लोगों की मौत हो गई है जबकि अभी भी दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती में। इनमें से कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब इस मामले में गुजरात पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा किया है जिस फैक्ट्री से इन लोगों ने शराब खरीदी थी उसने जहरीली शराब की बजाय सीधा केमिकल ही पीने के लिए दे दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

Poisonous Liquor Case: Gujarat Police Claim, people drank chemical due to which they died