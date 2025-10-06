Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिवाली से पहले पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, दो आतंकी गिरफ्तार; ISI कनेक्शन का भी खुलासा

SSP सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों की त्योहारों से पहले पंजाब में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने दोनों की साजिश को नाकाम कर दिया।

2 min read

अमृतसर

image

Ashib Khan

Oct 06, 2025

पुलिस ने दो आतंकियों को किया गिरफ्तार (File Photo)

दिवाली से पहले अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आंतकी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चार हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये ग्रेनेड ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए थे। वहीं आईएसआई से कनेक्शन का भी खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी आईएसआई से जुड़े विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे।

क्या बोले एसएसपी मनिंदर सिंह

अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों पुलिस ने रविंदर को गिरफ्तार किया था। उसकी तलाशी के दौरान दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि हरप्रीत भी इस साजिश में शामिल है। इसके बाद पुलिस ने हरप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया। हरप्रीत के पास से भी दो और हैंड ग्रेनेड मिले।

पुलिस ने साजिश को किया नाकाम

SSP सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों की त्योहारों से पहले पंजाब में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने दोनों की साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आईएसआई से जुड़े विदेशी हैंडलरों के संपर्क में भी थे। 

ड्रोन से भेजी ग्रेनेड की खेप

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से ग्रेनेड की खेप भेज गई थी। इसको दोनों आरोपियों ने प्राप्त कर सुरक्षित ठिकाने पर छिपा रखा था। दोनों कुछ कदम उठाते उससे पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

SIT की गठित

फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही उनके नेटवर्क, विदेशी हैंडलरों और सहयोगियों की पहचान के लिए एसआईटी भी गठित की है। वहीं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि दिवाली का त्योहार आने वाला है। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सर्तक है। दिवाली से पहले दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। 

ये भी पढ़ें

बेटी-पत्नी को गोली मारने के बाद सनकी युवक ने अपने पेट में घोपा चाकू, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 07:38 pm

Hindi News / National News / दिवाली से पहले पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, दो आतंकी गिरफ्तार; ISI कनेक्शन का भी खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव ने दिया ऐसा बयान कि तेजस्वी के छूटेंगे पसीने, जानें क्या कहा

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: 2020 में तीन चरणों में हुए थे चुनाव, इस बार सिर्फ दो चरण…क्या मिल रहा संकेत?

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

Diwali Bonus: इन कर्मचारियों को मिलेगा 20% का बंपर बोनस, सीएम स्टालिन का बड़ा ऐलान

Diwali Bonus
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे मतदान, नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं नाम

राष्ट्रीय

By-Election: राजस्थान-पंजाब समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव का ऐलान, जानें मतदान की तारीख

Election Commission
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.