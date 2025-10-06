दिवाली से पहले पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, दो आतंकी गिरफ्तार; ISI कनेक्शन का भी खुलासा

पुलिस ने दो आतंकियों को किया गिरफ्तार (File Photo)
दिवाली से पहले अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आंतकी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चार हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये ग्रेनेड ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए थे। वहीं आईएसआई से कनेक्शन का भी खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी आईएसआई से जुड़े विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे।
अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों पुलिस ने रविंदर को गिरफ्तार किया था। उसकी तलाशी के दौरान दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि हरप्रीत भी इस साजिश में शामिल है। इसके बाद पुलिस ने हरप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया। हरप्रीत के पास से भी दो और हैंड ग्रेनेड मिले।
SSP सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों की त्योहारों से पहले पंजाब में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने दोनों की साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आईएसआई से जुड़े विदेशी हैंडलरों के संपर्क में भी थे।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से ग्रेनेड की खेप भेज गई थी। इसको दोनों आरोपियों ने प्राप्त कर सुरक्षित ठिकाने पर छिपा रखा था। दोनों कुछ कदम उठाते उससे पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही उनके नेटवर्क, विदेशी हैंडलरों और सहयोगियों की पहचान के लिए एसआईटी भी गठित की है। वहीं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि दिवाली का त्योहार आने वाला है। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सर्तक है। दिवाली से पहले दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
