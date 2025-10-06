दिवाली से पहले पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, दो आतंकी गिरफ्तार; ISI कनेक्शन का भी खुलासा

दिवाली से पहले अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आंतकी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चार हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये ग्रेनेड ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए थे। वहीं आईएसआई से कनेक्शन का भी खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी आईएसआई से जुड़े विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे।