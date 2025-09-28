बेटी-पत्नी को गोली मारने के बाद सनकी युवक ने अपने पेट में घोपा चाकू, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

युवक ने पत्नी और बेटी को मारी गोली (File Photo)
Bihar Crime: बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां सनकी युवक ने पत्नी और बेटी को गोली मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद खुद के पेट में चाकू घोप लिया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि युवक ने पत्नी और बेटी को गोली क्यों मारी इसको लेकर अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि युवक को अपनी पत्नी पर शक था। इस वजह से दोनों में अक्सर विवाद होता था।
वहीं आरोपी युवक का पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है। व्यक्ति की पहचान मोहम्मद मजहर के रूप में हुई है। पत्नी और बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को इकट्ठा देख युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की और खुद के पेट में चाकू घोप लिया। जिससे वह भी घायल हो गया।
गौरतलब है कि पति ने अवैध हथियार से गोली चलाई जो पत्नी के पेट को चीरते हुए बेटी को जा लगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी के पास अवैध हथियार कहां से आया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
