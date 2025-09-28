Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटी-पत्नी को गोली मारने के बाद सनकी युवक ने अपने पेट में घोपा चाकू, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

भागलपुर में पत्नी और बेटी को गोली मारने के बाद युवक ने खुद के पेट में चाकू घोप लिया। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read

पटना

image

Ashib Khan

Sep 28, 2025

युवक ने पत्नी और बेटी को मारी गोली (File Photo)

Bihar Crime: बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां सनकी युवक ने पत्नी और बेटी को गोली मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद खुद के पेट में चाकू घोप लिया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पत्नी पर अफेयर का था शक

बता दें कि युवक ने पत्नी और बेटी को गोली क्यों मारी इसको लेकर अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि युवक को अपनी पत्नी पर शक था। इस वजह से दोनों में अक्सर विवाद होता था। 

गोली की आवाज सुनकर लोग हुए एकत्रित

वहीं आरोपी युवक का पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है। व्यक्ति की पहचान मोहम्मद मजहर के रूप में हुई है। पत्नी और बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को इकट्ठा देख युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की और खुद के पेट में चाकू घोप लिया। जिससे वह भी घायल हो गया। 

अवैध हथियार से चलाई गोली

गौरतलब है कि पति ने अवैध हथियार से गोली चलाई जो पत्नी के पेट को चीरते हुए बेटी को जा लगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी के पास अवैध हथियार कहां से आया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

ये भी पढ़ें

पपीता रखने में मदद करो…बहला-फुसलाकर गोदाम में ले गया आरोपी, फिर 10 साल की बच्ची के साथ की दरिंदगी
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Sept 2025 09:52 pm

Hindi News / National News / बेटी-पत्नी को गोली मारने के बाद सनकी युवक ने अपने पेट में घोपा चाकू, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर कांग्रेस हमलावर, गृह मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग

Congress MP Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप तो प्रेमी ने ऐसे लिया बदला, चढ़ गया पुलिस के हत्थे

crime news
राष्ट्रीय

खुशखबरी! बिहार में सोमवार से 7 नई ट्रेनें होंगी शुरू: यहां देखें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज

Indian Railways
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे खराब शहर; लोग भारत का सिलिकॉन वैली छोड़ रहे हैं, क्योंकि….

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.