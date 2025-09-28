बेटी-पत्नी को गोली मारने के बाद सनकी युवक ने अपने पेट में घोपा चाकू, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Bihar Crime: बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां सनकी युवक ने पत्नी और बेटी को गोली मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद खुद के पेट में चाकू घोप लिया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।