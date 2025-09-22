पपीता रखने में मदद करो…बहला-फुसलाकर गोदाम में ले गया आरोपी, फिर 10 साल की बच्ची के साथ की दरिंदगी

बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक ठेले पर पपीता बेचने वाले व्यक्ति ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है।