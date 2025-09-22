Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पपीता रखने में मदद करो…बहला-फुसलाकर गोदाम में ले गया आरोपी, फिर 10 साल की बच्ची के साथ की दरिंदगी

रोहतास के सासाराम में एक ठेले वाले ने 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की, जिससे आरोपी घायल हो गया।

पटना

Ashib Khan

Sep 22, 2025

10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया (File Photo)

बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक ठेले पर पपीता बेचने वाले व्यक्ति ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

बहला-फुसलाकर गोदाम में ले गया आरोपी

बताया जा रहा है कि पपीता बेचने वाले युवक ने बहला-फुसलाकर बच्ची को गोदाम में बुला लिया। इसके बाद युवक ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को लोगों के चुंगल से छुड़ाया। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 

पपीता रखने के लिए बुलाया

बताया जा रहा है कि ठेले वाले ने बच्ची को गोदाम में पपीता रखने के बहाने से बुलाया था। जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

पुलिस ने केस किया दर्ज 

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। 

Published on:

22 Sept 2025 07:50 pm

Hindi News / National News / पपीता रखने में मदद करो…बहला-फुसलाकर गोदाम में ले गया आरोपी, फिर 10 साल की बच्ची के साथ की दरिंदगी

