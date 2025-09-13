बॉस ने नौकरी से निकाला तो शराबी कर्मचारी रोज ऑफिस आकर करता था हंगामा, मौका मिलते ही उठाया ये खौफनाक कदम

शराब पीने के बाद, दोनों शाम करीब साढ़े पांच बजे श्रीकांत के ऑफिस वापस लौटे। आरोपी ने फिर श्रीकांत से नौकरी की मांग की, लेकिन श्रीकांत ने उसे मंगलवार को वापस आने को कहा। जब धनराज ज़िद पर अड़ा रहा, तो श्रीकांत ने ऑफिस से जाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, धनराज और डैनियल उसके पीछे-पीछे आ गए। "उन्होंने अचानक श्रीकांत पर चाकू से हमला कर दिया।"