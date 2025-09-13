Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बॉस ने नौकरी से निकाला तो शराबी कर्मचारी रोज ऑफिस आकर करता था हंगामा, मौका मिलते ही उठाया ये खौफनाक कदम

धनराज के निर्देश पर डेनियल ने श्रीकांत की उसके कार्यालय के सामने वाली गली में चाकू मारकर हत्या कर दी। हमले के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। 

हैदराबाद तेलंगाना

Ashib Khan

Sep 13, 2025

हैदराबाद में व्यवसायी की हुई हत्या (File Photo)

हैदराबाद से एक व्यापारी की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान एचबी कॉलोनी निवासी  रियल एस्टेट व्यवसायी श्रीकांत रेड्डी के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी लालापेट निवासी धनराज हाल तक श्रीकांत के लिए काम करता था।

नौकरी से निकाल दिया था आरोपी

मामले में कुशाईगुडा के एसीपी वाई वेंकट रेड्डी ने कहा- आरोपी नशे की हालात में व्यवसायी के यहां पर काम करता था। इससे वह परेशान हो गया और उसे करीब 20 दिन पहले ही नौकरी से निकाल दिया था।

दफ्तर आकर करता था परेशान

इसके बाद भी वह श्रीकांत के ऑफिस जाता और नौकरी पर रखने की मांग करता था और श्रीकांत को परेशान करता था। शुक्रवार दोपहर धनराज अपने एक दोस्त डेनियल के साथ श्रीकांत से उसके दफ्तर में मिला और श्रीकांस के 1200 रुपए लिए फिर शराब खरीदी।

चाकू से किया हमला

शराब पीने के बाद, दोनों शाम करीब साढ़े पांच बजे श्रीकांत के ऑफिस वापस लौटे। आरोपी ने फिर श्रीकांत से नौकरी की मांग की, लेकिन श्रीकांत ने उसे मंगलवार को वापस आने को कहा। जब धनराज ज़िद पर अड़ा रहा, तो श्रीकांत ने ऑफिस से जाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, धनराज और डैनियल उसके पीछे-पीछे आ गए। "उन्होंने अचानक श्रीकांत पर चाकू से हमला कर दिया।"

हमले के बाद फरार हुए आरोपी

एसीपी ने कहा- धनराज के निर्देश पर डेनियल ने श्रीकांत की उसके कार्यालय के सामने वाली गली में चाकू मारकर हत्या कर दी। हमले के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। 

लोगों ने दी पुलिस को सूचना

स्थानीय लोगों की सूचना पर कुशाईगुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 

Published on:

13 Sept 2025 08:56 pm

Hindi News / National News / बॉस ने नौकरी से निकाला तो शराबी कर्मचारी रोज ऑफिस आकर करता था हंगामा, मौका मिलते ही उठाया ये खौफनाक कदम

