अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसवाले AIIMS में भर्ती

पुलिस के अनुसार, कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र की टीम आरोपी आजम को पकड़ने पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, आजम और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलिस पर हमला करते और भागने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं भी पुलिस को रोकती नजर आ रही हैं।