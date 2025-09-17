Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसवाले AIIMS में भर्ती

देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पुलिस की टीम पर हमला हुआ। फतेहपुर बेरी इलाके में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 17, 2025

Delhi police attack
दिल्ली में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला

देश की राजधानी दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यह हमला तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की एक टीम गैर जमानती वारंट के आरोपी आजम को गिरफ्तार करने चंदन होला गांव पहुंची थी। आरोपी और उसके रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

पुलिस पर बेरहमी से हमला

पुलिस के अनुसार, कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र की टीम आरोपी आजम को पकड़ने पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, आजम और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलिस पर हमला करते और भागने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं भी पुलिस को रोकती नजर आ रही हैं।

EVM में पहली बार उम्मीदवारों की होगी रंगीन फोटो, चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन
राष्ट्रीय
image

पुलिस की कार्रवाई शुरू

घायल पुलिसकर्मियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आजम और अन्य हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।

पहले भी हो चुके हैं हमले

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में पुलिस पर हमला हुआ है। इससे पहले 19 अगस्त को मधुबन चौक पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर स्कूटी सवार दो लोगों ने हमला किया था, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस पर जानलेवा हमला

वांटेड को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कांस्टेबल की मौत

उत्तर प्रदेश: 26 मई 2025 को यूपी के गाजियाबाद में वांटेड आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमले कर दिया था। इस दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी और गोलीबारी की गई। इससमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई है।

अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिस वाले घायल

जमुई : 06 सितंबर 2025 को बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के कदुआतरी गांव में अवैध देशी शराब बनाने की सूचना मिली थी। छापा मारने गई पुलिस टीम पर आदिवासियों ने हमला कर चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

बारात के बीच बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला

राजस्थान : 02 अप्रैल 2025 में सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र के गढ़टकनेत की डाला वाली ढाणी में बदमाश महिपाल को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। बारात में शामिल हुए बदमाश की सूचना मिली थी। इस दौरान भीड़ ने पुलिसवालों को ही बंधक बना लिया और पिटाई की।

बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, तीन पुलिसकर्मी घायल

वैशाली के काजीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरमिया गांव में रंगदारी जालसाजी से आरोपित को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया गया था। इसमें दो एसआई सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, ASI सहित 4 पुलिसकर्मी घायल

भागलपुर: 16 मार्च 2025 को बिहार के अररिया और मुंगेर के बाद अब भागलपुर में गस्त पर गई पुलिस बल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। झगड़ा सुलझाने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने ईंट और पत्थर चलाए, जिससे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था।

समस्तीपुर: जुलाई 2025 में, समस्तीपुर में चोरी के संदिग्धों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने पथराव किया, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

अररिया: मार्च 2025 में, अररिया में डकैती के आरोपी के साथ मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे।

पटना: अगस्त 2025 में, पटना में एक कार की चपेट में आने से तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

