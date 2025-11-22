नाबालिग के साथ हुई घटना की जानकारी छिपाई, पुलिस ने 2 महिलाओं पर लिया एक्शन, कहा- चुप रहना भी…

यह घटना नवंबर 2024 की है, जो हैदराबाद के जुबली हिल्स में हुई थी। हाल ही में लोकल कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट फाइल की गई थी। इस बारे में पुलिस ने कहा कि 42 साल के शख्स रेयी राजा रेड्डी ने 31 अक्टूबर और 5 नवंबर 2024 के बीच नाबालिग पर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया।