Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, बीजेपी नेता समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार

करूर भगदड़ मामले में अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज कर लिया है।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Sep 29, 2025

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)

Karur Stampede: करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को तमिलनाडु पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये तीनों लोग सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे, जिससे हालात और बिगड़ सकते थे। वहीं सीएम स्टालिन ने भगदड़ की घटना पर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले लोगों को चेताया था।

इन लोगों को किया गिरफ्तार

तमिलनाडु पुलिस ने अफवाह फैलाने के मामले में भाजपा राज्य सचिव (कला और संस्कृति) सहायम, टीवीके सदस्य शिवनेस्वरन और टीवीके नेता सरथकुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग अफवाह फैलाकर लोगों में भय और भ्रम पैदा कर रहे थे।

मामला किया दर्ज

पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करें और आधिकारिक स्त्रोतों से मिली जानकारी पर ध्यान दें।

51 लोग हुए रिकवर

बता दें कि इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई जबकि 110 लोग घायल हो गए। ताजा जानकारी के अनुसार 110 में से 51 घायल पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है। 

परिजनों को सौंपे शव

जिला कलेक्टर एम थंगावेल के अनुसार इस घटना में 41 लोगों की मौत हुई, जिनमें 18 महिलाएं, 13 पुरुष, 5 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिए गए।

न्यायिक जांच आयोग गठित करने का दिया आदेश

बता दें कि इस हादसे की विस्तृत जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का भी आदेश दिया है। इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी। आयोग को घटना की पूर्ण जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें

क्या विजय की रैली में पथराव के कारण मची भगदड़? जानें पुलिस ने क्या कहा
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Sept 2025 09:26 pm

Published on:

29 Sept 2025 09:25 pm

Hindi News / National News / करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, बीजेपी नेता समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: राव नरेंद्र सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष, भूपिंदर हुड्डा को विधायक दल का नेता

Rao Narender Singh
राष्ट्रीय

दिवाली और छठ के लिए 60 एसी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा; जानें रूट, समय और बुकिंग डिटेल्स

Indian Railway Special Trains
मुंबई

दिल्ली में BJP मोदी ने नए दफ्तर का किया उद्घाटन, भाजपा की ताकत को बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत

राष्ट्रीय

प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत: भाभी से रिश्ते ने भाई को दी मौत; शव को ऐसे लगाया ठिकाने

Crime News
राष्ट्रीय

केरल में इंटरनेट दुरुपयोग के कारण 4 साल में 41 नाबालिगों ने की आत्महत्या, सीएम ने दी जानकारी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.