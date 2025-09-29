करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, बीजेपी नेता समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार

Karur Stampede: करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को तमिलनाडु पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये तीनों लोग सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे, जिससे हालात और बिगड़ सकते थे। वहीं सीएम स्टालिन ने भगदड़ की घटना पर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले लोगों को चेताया था।