करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, बीजेपी नेता समेत तीन लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)
Karur Stampede: करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को तमिलनाडु पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये तीनों लोग सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर झूठी सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे, जिससे हालात और बिगड़ सकते थे। वहीं सीएम स्टालिन ने भगदड़ की घटना पर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले लोगों को चेताया था।
तमिलनाडु पुलिस ने अफवाह फैलाने के मामले में भाजपा राज्य सचिव (कला और संस्कृति) सहायम, टीवीके सदस्य शिवनेस्वरन और टीवीके नेता सरथकुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग अफवाह फैलाकर लोगों में भय और भ्रम पैदा कर रहे थे।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करें और आधिकारिक स्त्रोतों से मिली जानकारी पर ध्यान दें।
बता दें कि इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई जबकि 110 लोग घायल हो गए। ताजा जानकारी के अनुसार 110 में से 51 घायल पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है।
जिला कलेक्टर एम थंगावेल के अनुसार इस घटना में 41 लोगों की मौत हुई, जिनमें 18 महिलाएं, 13 पुरुष, 5 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिए गए।
बता दें कि इस हादसे की विस्तृत जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का भी आदेश दिया है। इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगी। आयोग को घटना की पूर्ण जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है।
