क्या विजय की रैली में पथराव के कारण मची भगदड़? जानें पुलिस ने क्या कहा

Karur Stampede: तमिलनाडु पुलिस ने रविवार को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के दावों का खंडन करते हुए कहा कि करूर में राजनेता विजय की रैली में पथराव की कोई घटना नहीं हुई। घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा- कार्यक्रम कई घंटों की देरी से शुरू हुआ। इसकी वजह से नमक्कल से भी लोग करूर स्थित कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गए। उन्होंने कहा कि इसके कारण भारी भीड़ जमा हो गई जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया।