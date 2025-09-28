Patrika LogoSwitch to English

क्या विजय की रैली में पथराव के कारण मची भगदड़? जानें पुलिस ने क्या कहा

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा- कार्यक्रम कई घंटों की देरी से शुरू हुआ। इसकी वजह से नमक्कल से भी लोग करूर स्थित कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गए।

भारत

image

Ashib Khan

Sep 28, 2025

TVK के दावों का पुलिस ने खंडन किया (Photo-IANS)

Karur Stampede: तमिलनाडु पुलिस ने रविवार को तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के दावों का खंडन करते हुए कहा कि करूर में राजनेता विजय की रैली में पथराव की कोई घटना नहीं हुई। घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा- कार्यक्रम कई घंटों की देरी से शुरू हुआ। इसकी वजह से नमक्कल से भी लोग करूर स्थित कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गए। उन्होंने कहा कि इसके कारण भारी भीड़ जमा हो गई जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया।

TVK ने किया था ये दावा

बता दें कि टीवीके ने दावा किया था कि पथराव के कारण भगदड़ मची, लेकिन पुलिस ने इन दावों का खंडन किया और कहा कि पार्टी नेतृत्व ने भारी भीड़ इकट्ठा करने के आदेशों की अवहेलना की।

क्या बोले एडीजीपी

घटना को लेकर एडीजीपी ने कहा नमक्कल में प्रचार में देरी होने के कारण विजय शाम 6 बजे तक ही करूर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच पाए। भीड़ तेज़ी से बढ़ने लगी और नमक्कल और करूर दोनों जगहों से लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। हर कोई अपने नेता को देखना चाहता था और वे गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। 

‘आयोजकों ने नहीं मानी बात’

उन्होंने कहा कि आयोजकों से कम लोगों वाले क्षेत्र में भाषण देने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ADGP ने कहा- इसके अलावा विजय की बस के अंदर रोशनी नहीं थी, इसलिए भीड़ उसे देख नहीं पाई और बस के साथ-साथ चलने लगी।

TVK ने हाईकोर्ट का किया रूख

विजय की टीवीके ने करूर में हुई भगदड़ की स्वतंत्र जांच की मांग के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था। पार्टी चाहती है कि इस घटना की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराई जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने पार्टी की याचिका पर शाम 4.30 होने वाली तत्काल सुनवाई रद्द कर दी। 

जस्टिस एन. सेंथिलकुमार की पीठ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। हालांकि, अदालत ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि यह याचिका कोई नया मामला नहीं है, बल्कि टीवीके की जनसभाओं के लिए पुलिस की अनुमति से संबंधित पहले से लंबित एक मामले में पक्षकार बनने के लिए एक याचिका है और तत्काल सुनवाई रद्द कर दी।

Karoor Stampede: एक्टर विजय ने किया 20-20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान, DMK पर लगाया साजिश का आरोप
राष्ट्रीय

Published on:

28 Sept 2025 06:52 pm

Hindi News / National News / क्या विजय की रैली में पथराव के कारण मची भगदड़? जानें पुलिस ने क्या कहा

राष्ट्रीय

बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे खराब शहर; लोग भारतीय सिलिकॉन वैली छोड़ रहे हैं, क्योंकि….

राष्ट्रीय

लाल आतंक के खिलाफ अमित शाह का बड़ा ऐलान, देश से 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा हथियारी नक्सलवाद

Home Minister Amit Shah
राष्ट्रीय

चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय

‘पाकिस्तान लिंक’ के आरोप पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हां हम गए थे पाक, लेकिन…

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय

IRCTC ने शुरू की स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग, 3 नए रूट पर ट्रेनें, जानें टाइमिंग्स और स्टॉपेज

IRCTC New Train
राष्ट्रीय
