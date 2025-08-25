बिहार में सियासी घमासान: मदन सहनी ने तेजस्वी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को बताया नौटंकी, RJD का पलटवार

राजद नेता आलोक मेहता ने तेजस्वी और राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को जनता का समर्थन मिलने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए वोट के जरिए जीतने में असमर्थ है, इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए 65 लाख वोटरों के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। मेहता ने अपनी विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि 23,000 वोटरों के नाम हटाए गए, जिनमें से ज्यादातर अस्थायी रूप से बाहर गए लोग हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों शुरू किया गया, और इसे 'वोट चोरी' की साजिश बताया।