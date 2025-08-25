Women’s Equality Day 2025: स्त्रियों ने किन मोर्चे पर पर मारी बाजी, भारत में महिलाओं को अभी मीलों चलना बाकी? आंकड़ों में जानें

Women in India on top in Corporate World: भारत में भी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भूमिका में सुधार देखा जा रहा है। वर्ष 2023-2024 के आंकड़ों के अनुसार, निफ्टी में लिस्टेड 500 कंपनियों के शीर्ष पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम था जबकि बोर्डरूम में यह 16% से 21% के बीच रहा है। भारत में बोर्ड में महिलाओं की संख्या 2014 में 5% फीसदी थी जो बढ़कर 2025 में 21% हो गई है। वहीं Pimeinfobase Dotcom की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट इंडिया में 23% कर्मचारी महिलाएं हैं और 13% प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) पदों पर हैं जबकि 10% कार्यकारी निदेशक हैं और 5% प्रबंध निदेशक या सीईओ हैं।